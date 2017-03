AfD-Landesparteitag in Troisdorf

Troisdorf. Die nordrhein-westfälische AfD bestimmt in der Troisdorfer Stadthalle ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Auf den vorderen Rängen stehen viele Gefolgsleute von Co-Landeschef Pretzell.

Während vor der Stadthalle mehrere hundert Bürger gegen das Treffen der AfD protiestierten, hat der nordrhein-westfälische Landesverband am ersten Tag seines Troisdorfer Landesparteitags die Plätze zehn bis zwölf der Landesliste für die Bundestagswahl am 24. September bestimmt. Dafür benötigte die Partei am Samstag insgesamt acht Stunden.

Die Bewerber für die ersten neun Ränge waren bereits bei einem Parteitag am Karnevalswochenende in Essen gewählt worden. Die AfD rechnet damit, dass sie bei einem Stimmenanteil von rund zehn Prozent in Nordrhein-Westfalen 13 bis 15 Listenkandidaten ins Parlament schicken kann.



Auf Platz zehn wurde der Aachener Mathematiker Michael Espendiller gewählt. Rang elf nimmt der Essener AfD-Kreisverbandschef Stefan Keuter ein, und auf Platz zwölf steht Landesvorstandsmitglied Mario Mieruch aus dem Münsterland. In Essen war der national-konservative Co-Landesvorsitzende Martin Renner als Spitzenkandidat gewählt worden.

Dahinter rangieren Kandidaten, die zum großen Teil als Gefolgsleute des anderen Landesvorsitzenden Marcus Pretzell gelten. Weder eine Frau noch ein Arbeitnehmervertreter schafften es bis zum Samstagabend auf die Liste.