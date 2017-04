Abstimmung über Türkei-Verfassungsreferendum endet

09.04.2017 Dortmund. Am letzten Tag der Abstimmungsphase für das türkische Verfassungsreferendum haben sich Türken in Nordrhein-Westfalen noch einmal rege beteiligt. Schon vor Öffnung eines Wahllokals in Dortmund bildete sich dort am Sonntagmorgen eine lange Schlange. Notfalls dürften die Wahlberechtigten auch über die für 21 Uhr geplante Schließung hinaus ihre Stimme abgeben, sagten türkische Organisatoren vor Ort.

Die Türken in Deutschland konnten zwei Wochen lang bis zum Sonntagabend über das umstrittene Präsidialsystem abstimmen, das Staatschef Recep Tayyip Erdogan anstrebt. Es würde seine Macht deutlich stärken. In der Türkei ist das Referendum für den 16. April (Ostersonntag) anberaumt.

Bis Donnerstag hatten nach türkischen Angaben bereits mehr als ein Drittel aller rund 500 000 Wahlberechtigten in NRW in Konsulaten und dem Dortmunder Wahllokal ihre Stimme abgegeben. (dpa)