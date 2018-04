Abiturprüfungen starten in Nordrhein-Westfalen

11.04.2018 Düsseldorf. Für rund 89 000 Schüler beginnt der Prüfungsstress in Nordrhein-Westfalen. Heute werden die ersten schriftlichen Abiturklausuren in naturwissenschaftlichen Fächern absolviert.

Rund 89 000 Schüler starten in Nordrhein-Westfalen in die Abiturprüfungen. Die ersten schriftlichen Prüfungen müssen die angehenden Abiturienten heute in naturwissenschaftlichen Fächern wie Biologie, Physik, Chemie oder Informatik schreiben. Nach Angaben des NRW-Schulministeriums sind an Gymnasien rund 62 000 Schüler zum Abitur zugelassen, an Gesamtschulen weitere 15 000. Hinzu kommen Schüler an Walddorfschulen und Weiterbildungskollegs. An den beruflichen Gymnasien machen gut 10 000 Schüler Abitur. Zuletzt müssen die Schüler am 2. Mai die schriftliche Klausur in Mathe absolvieren. Die mündlichen Prüfungen beginnen am 4. Mai. Im Vorjahr lag die Durchschnittsnote im NRW-Abitur bei 2,4. (dpa)