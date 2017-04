Abgasskandal: Remmel will 15-Milliarden-Fonds

19.04.2017 Düsseldorf. Autohersteller müssten aus Sicht des nordrhein-westfälischen Umweltministers Johannes Remmel (Grüne) mit einem Milliarden-Fonds Verantwortung für den Abgasskandal übernehmen. Remmel forderte die Bundesregierung am Mittwoch in Düsseldorf auf, Druck auf die Hersteller illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen zu machen. Sie sollten über die KfW-Bankengruppe einen 15 Milliarden Euro umfassenden Entschädigungsfonds auflegen, schlug der Grüne vor.

Damit könnten rund sieben Millionen illegal manipulierte Dieselautos in Deutschland nachgebessert oder ausgetauscht werden, sagte Remmel. Sollten die Hersteller sich nicht auf einen solchen Ausgleich einigen, müsse die Entschädigung der getäuschten Verbraucher gesetzlich erzwungen werden.

Wegen zu lascher Regulierungen bei der Zulassung von Dieselfahrzeugen drohten Deutschland derzeit millionenschwere Vertragsstrafen seitens der EU, warnte Remmel. Zudem könne ein laufendes Klageverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Lösungen zur Luftreinhaltung erzwingen, wenn die Politik nicht vorher handle. In dem Fall wären Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nicht mehr abwendbar, sagte Remmel. Er forderte vom Bund ein fünf Milliarden Euro teures Minderungsprogramm gegen das Reizgas Stickstoffdioxid. Außerdem müssten die Durchfahrtverbote für schadstoffreiche Autos ohne grüne Plakette auch auf stadtnahe Autobahnen ausgeweitet werden. (dpa)