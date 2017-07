Trauer um verstorbenen Erzbischof

05.07.2017 Köln. Der Kölner Erzbischof Rainer Woelki feiert am (heutigen) Mittwoch die Abendmesse im Kölner Dom für seinen verstorbenen Vorgänger Joachim Meisner.

Alle Gläubigen seien dazu um 18.30 Uhr eingeladen, teilte das Erzbistum mit. Meisner war am Mittwochmorgen im Urlaub in Bayern im Alter von 83 Jahren gestorben. Er stand 25 Jahre lang, von 1989 bis 2014, an der Spitze des größten katholischen Bistums in Deutschland. (dpa)