Aachener Friedenspreis 2017 geht an sizilianische Bewegung

08.05.2017 Aachen. Der Aachener Friedenspreis 2017 geht an die sizilianische Bewegung gegen Rassismus und Militarismus "No Muos". Die Bewegung kämpfe gegen die Entmilitarisierung Siziliens mit zahlreichen US- und Nato-Stützpunkten, teilte der Verein Aachener Friedenspreis am Montag mit. Vor allem gehe es der Gruppe um die Schließung der Radar- und Sendeanlagen des neuen Satelliten-Kommunikations-Systems Mobile User Objective System (MUOS) auf einem Militärstützpunkt der USA. Durch die Radar- und Sendeanlage befürchteten die Menschen auch gesundheitliche Schäden.

Mit dem Preis würdigt der gleichnamige Verein, dem unter anderem die Stadt Aachen und kirchliche Organisationen angehören, Verdienste um die Verständigung der Menschen "von unten" her. Der mit insgesamt 2000 Euro dotierte Preis wird am Antikriegstag, dem 1. September, verliehen. (dpa)