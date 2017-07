26.07.2017 Düsseldorf. An der Bundestagswahl wollen sich in Nordrhein-Westfalen 27 Parteien mit Landeslisten beteiligen. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Mittwoch mit. Auf diesen Listen stehen insgesamt 615 Bewerber. Ob alle Listen zugelassen werden, entscheidet der Landeswahlausschuss am Freitag. Der neue Bundestag wird am 24. September gewählt.