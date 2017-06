23-Jährige wegen IS-Verdachts festgenommen

08.06.2017 Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat in Ostwestfalen einen 23 Jahre alten Mann festnehmen lassen, der Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sein soll. Der Zugriff erfolgte am Mittwoch durch das Bundeskriminalamt. Grundlage war ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 24. Mai, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Außerdem sei die Wohnung des Mannes durchsucht worden. Den genauen Ort nannte die Bundesanwaltschaft nicht.

Der Mann soll als Kontaktperson zu möglichen Attentätern des IS fungiert haben. Spätestens seit Mitte September habe er über soziale Medien in Kontakt mit einer Person gestanden, die am 11. Oktober 2016 in Schweden einen Brandanschlag auf ein schiitisches Gemeindezentrum verübt haben soll. Außerdem soll der 23-Jährige im Internet in verschiedenen Chatgruppen Propaganda für den IS betrieben haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. (dpa)