1500 Menschen bei Demo für Europa in Düsseldorf erwartet

25.03.2017 Düsseldorf. Sie wollen Europa nicht den Nationalisten überlassen: Rund 1500 Menschen werden in Düsseldorf zum "March for Europe" erwartet. Die Kundgebung soll ein Zeichen der Solidarität mit der kriselnden EU sein.

Rund 1500 Menschen werden heute in Düsseldorf bei einer Kundgebung für ein starkes Europa erwartet. Auf dem Burgplatz wollen sie gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation eintreten. Veranstalter sind der Deutsche Gewerkschaftsbund und mehrere Initiativen. Unter dem Titel "March for Europe" finden im Moment in vielen Ländern Europas Kundgebungen statt. Eine große Demo ist am Samstag auch in Berlin geplant. Vor genau 60 Jahren wurden die Römischen Verträge abgeschlossen, die als Grundstein für die heutige EU gelten. (dpa)