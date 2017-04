150 Jahre Bethel: Bundespräsident feiert Gottesdienst mit

17.04.2017 Bielefeld. Hoher Besuch für Bethel: Am Ostermontag wird Bundespräsident Steinmeier in Bielefeld seine Glückwünsche übermitteln: Das große Sozialunternehmen feiert 150. Geburtstag - und damit eine lange Tradition der Hilfe für Behinderte und Benachteiligte.

Ein Festgottesdienst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute ein erster Höhepunkt im Jubiläumsjahr der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Das Sozialunternehmen, mit seinen zahlreichen diakonischen Einrichtungen und Krankenhäusern, feiert in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen. Der Bundespräsident nimmt an dem festlichen evangelischen Gottesdienst in der Bielefelder Zionskirche teil und wird sich anschließend in einem Grußwort an die anwesenden Bethel-Bewohner, Mitarbeiter und Gottesdienstbesucher wenden. Die Predigt hält Annette Kurschus, Präses der evangelischen Kirche von Westfalen. Auch Menschen mit Einschränkungen wirken mit.

Keimzelle Bethels war 1867 die Gründung eines Heims für epilepsiekranke Jungen. Der Theologe Friedrich von Bodelschwingh baute die Anstalten danach bis zu seinem Tod 1910 zu einem der größten kirchlichen Unternehmen Europas aus. Heute sind an 270 Standorten in acht Bundesländern mehr als 18 000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie engagieren sich jährlich für rund 230 000 kranke, behinderte, sozial benachteiligte oder pflegebedürftige Menschen. (dpa)