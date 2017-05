1,5 Millionen Menschen in NRW nutzen "Wahl-O-Mat"

08.05.2017 Bonn. Eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist der "Wahl-O-Mat" bereits mehr als 1,5 Millionen Mal genutzt worden. Vor der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2012 seien es insgesamt 1,27 Millionen Internetnutzer gewesen, teilte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) am Montag in Bonn mit.

Wahlberechtigte können mit Hilfe des Informationsportals bis zur Landtagswahl am 14. Mai ihre Positionen zu insgesamt 38 Thesen mit denen der Parteien vergleichen. Das Interesse zeige, "dass der spielerische Ansatz der Informationsvermittlung durch den "Wahl-O-Mat" gut ankommt", erklärte bpb-Präsident Thomas Krüger.

Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2002 wurde der "Wahl-O-Mat" nach bpb-Angaben insgesamt mehr als 50 Millionen Mal genutzt. Das zur Information für Jung- und Erstwähler gestartete Portal hat mittlerweile Nutzer in allen Altersgruppen. War anfangs die Hälfte jünger als 30 Jahre alt, sind es nun noch bis zu 30 Prozent. Der Anteil der über 60-Jährigen stieg auf zehn Prozent. (dpa)