Medienbericht

10.03.2017 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen und Berlin werden einem Zeitungsbericht zufolge insgesamt 155 Häftlinge aus dem offenen Vollzug vermisst. Das habe eine Abfrage bei den Justizministerien der Länder ergeben.

Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 270 sogenannte Entweichungen aus dem offenen Vollzug gezählt, wie die in Düsseldorf erscheinende „Rheinischen Post“ (Freitag) unter Berufung auf eine Abfrage bei den Justizministerien der Länder berichtete. Insgesamt 145 Gefangene kehrten nach Angaben des NRW-Justizministeriums von selbst zurück oder wurden von der Polizei aufgegriffen, die restlichen 125 sind flüchtig.

In Berlin kehrten im vergangenen Jahr 52 Personen nicht in die Haftanstalten des offenen Vollzugs zurück, wie es weiter hieß. Elf stellten sich der Polizei, elf wurden von den Beamten wieder festgenommen. 30 verurteilte Straftäter sind weiter flüchtig. In den übrigen 14 Bundesländern gab es dem Bericht zufolge 2016 insgesamt 41 Entweichungen aus dem offenen Vollzug.

Beim geschlossenen Vollzug zählten die Behörden 2016 bundesweit 16 Fluchten, fast alle bei Gerichtsterminen, Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten oder bewachten Freigängen, wie die Zeitung weiter berichtete. Die meisten Häftlinge konnten schnell wieder eingefangen werden oder stellten sich selbst der Polizei. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist aber noch je ein Straftäter aus dem geschlossenen Vollzug flüchtig.

Jedes Bundesland definiert dem Bericht zufolge Entweichungen aus dem offenen Vollzug anders. Während in Nordrhein-Westfalen bereits eine Verspätung am Abend als Entweichung in die Statistik eingehe, zählten andere Bundesländer dies noch nicht. Im offenen Vollzug sind Straftäter untergebracht, die häufig tagsüber einer Arbeitstätigkeit nachgehen und nur nachts in der Haftanstalt sein müssen. (epd)