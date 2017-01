Volksbegehren zu G9

„G9 – so nicht!“ ist ein Positionspapier der Landeselternschaft der integrierten Schulen, der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule und der Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen überschrieben. Ihr Vorwurf: Die Initiatoren des Volksbegehrens würden verschweigen, dass es bei einer Rückkehr der Gymnasien zu G9 an den Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen zu Unterrichtskürzungen von fast fünf Prozent in der Sekundarstufe I käme. Sie fordern, die Reform einem „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ zu überlassen, das die Anhörung von Eltern-, Schüler- und Lehrerverbänden einschließt. Hintergrund: Mit der Einführung von G8 wurden an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen Ergänzungsstunden eingeführt zur individuellen Schülerförderung. Diese Lernzeit ginge bei einer Rückkehr zu G9 verloren, so die Initiative.