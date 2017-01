Geplanter Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Foto: dpa

Der Schriftzug "Lichterzauber" steht in Ludwigshafen an einem Eingang des Weihnachtsmarktes. Ein zwölfjähriger Junge hat nach "Focus"-Informationen angeblich versucht, einen Bombenanschlag auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt und in der Nähe des Rathauses zu verüben.