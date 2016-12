Kommentar zum Fest

24.12.2016 Bonn. Terror und Krieg machen an Weihnachten keine Pause. Wir leben nicht in einer Welt und in einer Zeit, in der man eigentlich unbeschwert Weihnachten feiern kann. Und doch sollten wir es tun.

Zweimal im Jahr steht das Feuilletonressort unter verschärftem Druck: Die Seite eins des General-Anzeigers will an Weihnachten und Ostern adäquat bebildert sein. Es soll etwas Christliches sein, wünschen sich die einen. „Nicht schon wieder Bibelkram“, stöhnen die anderen bei der Redaktionskonferenz, bringen Osterbrunnen und -hasen respektive Tannenbäume ins Spiel oder „mal etwas ganz anderes“. Bitte? Bis auf Ostern und Weihnachten, bei den übrigen 303 Ausgaben der Zeitung, ist dieser prominente Platz anderweitig belegt. Zweimal im Jahr werden wir also mit christlicher Kunst eingestimmt. Die Kunst mutet bisweilen naiv an, spielt mit liebgewordenen Klischees und Emotionen. Dem Baby in der Krippe, dem Zauber von Bethlehem, dieser Erinnerungsschleife, die tief in die eigene Kindheit führt – wer kann sich dem entziehen? Es ist eine Idylle, ein Stück Weltflucht, vielleicht ist auch eine Portion Blauäugigkeit dabei.

Machen Terror und Kriege an Weihnachten Pause? Stoppt das Leid? Hören Neid und Lieblosigkeit, Armut und Hunger, Mord und Totschlag in der Welt auf, während der privilegierte Teil der Menschheit unterm Tannenbaum Geschenke auspackt? Natürlich nicht. Schwerbewaffnete in Jerusalems Gassen und an der Geburtskirche in Bethlehem, Elend in den Flüchtlingslagern, Angst auf den Fluchtrouten, Leid in den Ruinen von Aleppo, Furcht vor dem Terror fanatischer Attentäter, Hass und Hetze in den „sozialen Medien“ – wir leben nicht in einer Welt und einer Zeit, in der man eigentlich unbeschwert Weihnachten feiern kann.

Und sollten es doch tun. Im vollen Bewusstsein, dass wir es tun dürfen, und mit den Menschen im Sinn, die nicht das Glück haben. Die Botschaft von Heiligabend, an dem daran erinnert wird, dass Gottes Sohn als hilfloses Kind in die Welt kam, ist ein Appell zur Nächstenliebe und Empathie, zur Friedlichkeit und Demut. Das sind alles Werte, die uns irgendwann begegnet sind, und die – im Rahmen des Möglichen – viele Probleme lösen könnten, die diese Welt so traurig machen.

Ja, und es ist ein Tag der Freude. Der Reformator Martin Luther selbst, dem im kommenden Jahr viele Veranstaltungen gewidmet sind, hat diese Freude propagiert, sich selbst als „Weihnachtschristen“ bezeichnet und geschwärmt, Gott sei für ihn „ein glühender Backofen voller Liebe“.

Man kann das glauben oder nicht. An Weihnachten in die Kirche gehen oder lieber mit Familie oder Freunden eine schöne Zeit verleben. Ein Moment des Innehaltens, der Nachdenklichkeit, auch einer stillen Freude wird dabei sein. Gegen den Zauber der Weihnacht ist wohl niemand immun, auch nicht der alte Geizhals Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens' „Christmas Carol“.

Und weil das so ist, suchen wir alle Jahre wieder nach einem Weihnachtsmotiv für unsere Seite eins. (Thomas Kliemann)