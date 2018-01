Interview mit Politikexperte

Frank Decker, geboren 1964 in Montabaur im Westerwald, ist seit 2001 Professor für Politische Wissenschaft an der Bonner Universität. Studiert hat er Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre, Publizistik und Öffentliches Recht in Mainz und Hamburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Regierungssysteme, Demokratiereform, Parteien, Populismus und Föderalismus. Decker gehört der SPD an und ist Mitglied der Grundwertekommission der Partei.