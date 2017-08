Fragen und Antworten

Per Software-Update sollen Fahrzeuge nachgerüstet werden. Die Beschlüsse reichen nach Ansicht von Umwelt- und Verbraucherschützern längst noch nicht aus. Derweil ist der Anteil neu zugelassener Dieselfahrzeuge weiter rückläufig.

Von BIRGIT MARSCHALL, 03.08.2017

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace entrollten gestern ein großes Transparent mit der Aufschrift "Willkommen in Fort NOx" vom Dach des Bundesverkehrsministeriums - in Anspielung auf den zu hohen Stickoxid (NOx)-Ausstoß vieler Dieselfahrzeuge. Im Ministerium selbst fand der Dieselgipfel mit Spitzenvertretern von Bund, Ländern, Kommunen und Autoherstellern dann aber gar nicht statt.

Er wurde kurzfristig verlegt ins Bundesinnenministerium - wohl aus Angst, Demonstranten könnten die Sicherheit der Teilnehmer gefährden. Tatsächlich fand sich vor den Ministerien aber nur ein kleines Häuflein von Umweltaktivisten ein. Der Gipfel präsentierte am späteren Nachmittag ein Maßnahmenpaket, mit dem ein Ausweg aus der Diesel-Krise gefunden werden soll.

Wie soll der Diesel sauberer werden?

Die Autohersteller BMW, Daimler, Opel und VW sagten zu, "über fünf Millionen" zugelassene Dieselfahrzeuge der Abgasnormen Euro 5 und 6 per Software-Update nachzurüsten. Darin enthalten sind 2,5 Millionen VW-Fahrzeuge, für die Nachrüstungen bereits angeordnet worden waren. Insgesamt fahren rund 8,6 Millionen Diesel-Pkw der Klassen Euro 5 und 6 auf den Straßen. Software-Updates kosten die Hersteller zwischen 50 und 100 Euro. Dadurch sollen die Stickoxid-Emissionen der nachgerüsteten Fahrzeuge im Schnitt um 25 bis 30 Prozent sinken. Eine Software wird seit etwa 20 Jahren in allen Autos integriert.

Software-Updates und Umstiegsprämien: Die Beschlüsse des Diesel-Gipfels In den fünf Millionen Diesel-Pkw, die nachgerüstet werden sollen, sind 2,5 Millionen VW-Fahrzeuge enthalten, für die Nachrüstungen bereits angeordnet worden waren. Insgesamt will VW jetzt vier Millionen Wagen nachrüsten. BMW kündigte dies für 225.000 Diesel an.

Die Software-Updates kosten die Hersteller 50 bis 100 Euro pro Auto. Sie konnten Forderungen nach teureren Nachrüstungen durch den umfangreicheren Austausch von Motoren-Bauteilen ("Hardware") vermeiden, die sie einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet hätten. Vertreter von Bund und Ländern teilten die Auffassung, dass diese Hardware-Nachrüstungen zu lange dauern würden und die positiven Effekte dann zu spät einträten.

Die Autohersteller sagten zudem "Umstiegsprämien" für den Umtausch von älteren Dieseln auf moderne Autos zu. "Von den Herstellern selbst finanzierte Umweltprämien für den Umstieg von alten auf moderne Diesel oder Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge sind eine bessere Lösung als staatliche Förderprogramme", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Wie seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer sprach er von einem "ersten Schritt", der beim Gipfel gemacht worden sei.

Die 28 besonders belasteten Städte und Regionen sollen mit einem öffentlich-privaten Fonds in dreistelliger Millionenhöhe dabei unterstützt werden, intelligentere Systeme zur Verflüssigung des Verkehrs zu entwickeln. An dem Fonds beteiligen sich aber nur BMW, Daimler und VW, die anderen Hersteller lehnten das ab.

Der Bund will zudem 250 Millionen für die Umrüstung von ÖPNV-Bussen, Taxen und städtischer Unternehmen in den Kommunen bereit tellen.

Verbraucher- und Umweltschützer sowie Vertreter der Kommunen und der Opposition kritisierten die Gipfelergebnisse. "Die Ergebnisse des Diesel-Gipfels sind so enttäuschend wie die Bilanz des Bundesverkehrsministers", sagte FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer. "Beim Diesel-Gipfel hat die Automobilindustrie die Chance auf eine echte Vertrauensoffensive verpasst", sagte Gemeindebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. "Die Einigung auf die Software-Nachbesserung und einen kleinen Fonds sind nicht die erforderlichen Schritte, um eine Verkehrswende einzuleiten", sagte Landsberg. "Wenn Fahrverbote tatsächlich vermieden werden sollen, darf dieses Gipfel-Ergebnis nicht das letzte Wort sein."

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller sagte am Mittwoch: "Wir fordern, dass eine Nachrüstung wirklich und nachweislich die Stickoxid-Belastung senkt. Verbraucher brauchen eine rechtsverbindliche Garantie der Hersteller für die Nachrüstung und alle eventuell damit zusammenhängenden Folgeschäden. Dafür müssen Hersteller und Politik ihre Hand ins Feuer legen", sagte der Chef des Bundesverbandes Verbraucherzentrale (vzbv).

Der Computer an Bord, das Motorsteuergerät, steckt in einer Metallbox. Er verarbeitet alle Informationen von den Sensoren, etwa Geschwindigkeit und Temperatur, und regelt verschiedene Funktionen und Bauteile - darunter auch die Abgasreinigung. Die Software regelt, wie intensiv die Abgase wann gereinigt werden. Im Zuge der Abgasaffäre wurde bekannt, dass bei hohen oder niedrigen Temperaturen durch eine Abschalteinrichtung ("Thermofenster") nicht gereinigt wird. Die Autobauer erklärten das mit dem Schutz des Motors. Die Software-Updates sollen das Thermofenster verkleinern. Damit die Updates greifen, müssen Dieselfahrer dazu aber auch bereit sein. Gipfelteilnehmer sahen hier ein Problem: Viele betroffene Autofahrer dürften ohne Zwang oder zusätzlichen Anreiz nicht in die Werkstätten fahren, um das Update durchführen zu lassen.

Warum gibt es keine Hardware-Nachrüstung der Motoren?

Die Hersteller lehnten das aus technischen und finanziellen Gründen ab. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Umweltministerin und Verbraucherschützer halten aber Software-Updates nicht für ausreichend und forderten eine echte Nachrüstung der Diesel-Motoren mit besseren Abgasreinigungen oder Katalysatoren. Die Hardware-Nachrüstung würde die Hersteller pro Auto 1500 Euro kosten, insgesamt einen zweistelligen Milliardenbetrag.

Wie können Verbraucher mitreden?

Beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg soll ein Verbraucherbeirat eingerichtet werden. Hier sollen sich Verbraucher beschweren oder Fragen stellen können, die mit den Updates zusammenhängen. Die Hersteller sollen garantieren, dass die Motoren durch die Updates nicht beschädigt werden oder mehr Kraftstoff verbrauchen.

Wie soll der Umstieg von alten auf neue Diesel beschleunigt werden?

Der US-Autobauer Ford war am Vortag als erster mit einer eigenen Abwrackprämie für ältere Diesel vorgeprescht. Halter älterer Dieselautos - egal welcher Marke - erhalten von Ford einen "Umweltbonus" zwischen 2000 und 8000 Euro, wenn sie einen Neuwagen von Ford kaufen. Voraussetzung ist, dass die Wagen eine ältere Abgasnorm nach Euro 1, 2 oder 3 besitzen und bis 2006 zugelassen wurden. Die Politik forderte von den deutschen Herstellern ähnliche "Umstiegsprämien". Diese wollten das gestern nicht konkret zusagen.

Wie soll die Luft in den 28 am meisten betroffenen Städten reiner werden?

Bund und Autoindustrie legen einen gemeinsamen Fonds in dreistelliger Millionenhöhe aus. Daraus sollen Maßnahmen zur Luftverbesserung in den 28 am meisten mit Stickoxiden belasteten Städten finanziert werden. Sie sollen individuelle "Masterpläne" unter anderem für intelligentere Verkehrssysteme entwickeln. Besonders viele Städte in NRW sollen profitieren.

Was ist im ÖPNV geplant?

Kommunen sollen mit insgesamt 100 Millionen Euro gefördert werden, um im öffentlichen Personennahverkehr verstärkt von Diesel- auf Elektrobusse umzurüsten. Auch die Förderung der Investitionsmehrkosten für Taxen und Fahrzeuge des kommunalen Fuhrparks wird erhöht.

Drohen Fahrverbote in den Städten?

Sie sind weiterhin nicht vom Tisch. Denn die Umwelthilfe hat viele Klagen wie in Stuttgart auf Luftreinhaltung eingereicht. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hatte am Freitag einer DUH-Klage stattgegeben: Der Luftreinhalteplan Baden-Württembergs für Stuttgart reiche nicht aus. Das Land könne nicht nur auf Diesel-Software-Updates setzen, so der Richter. Fahrverbote seien das wirksamste Mittel gegen zu hohe Stickoxid-Werte. Baden-Württemberg und die Grünen im Bund drängen auf Einführung der "Blauen Plakette". Sie würde bundesweit einheitliche Regeln dafür schaffen, welche Autos in Innenstädten nicht mehr einfahren dürfen. Zudem würde das begrenzte Fahrverbot kontrollierbarer. Die "Blaue Plakette" wird bisher aber vom Bundesverkehrsministerium blockiert - und hat in dieser Legislaturperiode keine Chance mehr.

Wie wirkt der Dieselskandal auf die Nachfrage?

Der Anteil neu zugelassener Dieselfahrzeuge ist weiter deutlich rückläufig. Im Juli sank der Marktanteil auf 40,5 Prozent, das war im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Rückgang um 12,7 Prozent, teilte das Kraftfahrbundesamt gestern mit. Vor einem Jahr lag der Marktanteil neu zugelassener Diesel bei 47,1 Prozent.