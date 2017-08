Diesel-Skandal

Berlin. Seit Jahrzehnten pflegen deutsche Hersteller und die Regierungen intensive Kontakte. Dabei ist bei vielen das sichere Gespür für die Grenze zwischen Legalität und Illegalität verloren gegangen.

Von Birgit Marschall, 02.08.2017

Mit industriefreundlichen Grüßen“ – so hat der Präsident des Flensburger Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), Ekhard Zinke, schon mal E-Mails an die Autokonzerne unterschrieben. Zinke hat sich, nachdem das im Abgasskandal bekannt geworden war, öffentlich dafür entschuldigt. Doch seine Wortwahl ist symptomatisch für die besonders enge Beziehung, die seit Jahrzehnten zwischen der deutschen Autoindustrie und den Regierungsstellen gepflegt wird.

Dass der Staat Abgasmanipulationen nicht selbst entdeckt oder gar absichtsvoll ignoriert hat, dass er möglichen Kartellabsprachen nicht selbst auf die Schliche kam oder dass die Bundesregierung innerhalb der EU stets auf der Bremse stand, wenn es um eine strengere Abgasregulierung oder mehr Klimaschutz ging – all das sind zumindest für die Opposition Indizien für eine unhaltbare Kumpanei zwischen der Automobilwirtschaft und dem deutschen Staat.

In der Tat unterhalten Bund und Länder seit dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit intensive Beziehungen zu den Autoherstellern, die das Herzstück der Wirtschaft sind. Weil die Autoindustrie so wichtig für Deutschland ist und Millionen Beschäftigte von ihr abhängen, ist es – um es mit einer Vokabel des Bundesverkehrsministers zu sagen – auch die „verdammte Pflicht“ jedes Wirtschaftspolitikers zu wissen, wie es der Branche gerade geht und was sie braucht um zu gedeihen. Allerdings scheint Vertretern beider Seiten über die vielen Jahre das sichere Gespür abhandengekommen zu sein, wo die feine Linie zwischen Legalität und Illegalität verläuft.

"Branche habe sich zu sicher gefühlt"

Die Autolobbyisten waren äußerst einflussreich. Ihnen kann man nicht vorwerfen, ihre Arbeit getan zu haben, allerdings waren sie wohl zu gut und zu skrupellos. Die staatliche Seite trifft ein härterer Vorwurf, denn sie ließ sich von den Lobbyisten immer wieder einwickeln. Die Branche habe sich „zu sicher“ gefühlt, gestand Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in dieser Woche beim Volkswagen-Besuch in Wolfsburg ein. „Es ist wohl so, dass der Staat es in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie hat mangeln lassen.“

Die Autoindustrie hat sich gezielt Persönlichkeiten aus dem politischen Betrieb gesucht, die sie für viel Geld anstellte, um ihre Interessen in Berlin zu vertreten. Da ist zuerst Matthias Wissmann zu nennen, seit 2007 Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Der heute 68-Jährige saß in den 90er Jahren als CDU-Bundesverkehrsminister neben Angela Merkel am Kabinettstisch von Altkanzler Helmut Kohl. Wissmann unterhält seitdem zu Merkel eine vertrauensvolle Beziehung, die beiden duzen sich. Der Ludwigsburger gehört zu den 100 Menschen, die Merkels Handynummer haben und ihr Kurznachrichten schicken können.

Abwrackprämie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise setzte Wissmann die staatliche Abwrackprämie durch. Er hat die Bundeskanzlerin auch davon überzeugt, in Brüssel für weniger strenge CO2-Grenzwerte zu kämpfen, denn die deutschen Hersteller mit ihrer Premiumflotte konnten oder wollten die ehrgeizigeren EU-Ziele nicht erfüllen. Auch die staatliche Elektro-Kaufprämie hat Wissmann geholfen durchzusetzen. Jetzt trommelt er gegen ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor, wie es Großbritannien und Frankreich anstreben – bislang noch mit Erfolg, denn kein führender Politiker von Union und SPD wagt hier bisher eine Festlegung. Wissmann traf sich allein in der vergangenen Legislaturperiode 40 Mal mit der Kanzlerin oder mit Ministern.

Direkt aus dem Kanzleramt engagierte Daimler 2013, kurz vor der letzten Bundestagswahl, den früheren Staatsminister Eckart von Klaeden als Cheflobbyisten. Die Empörung über dessen dreisten Seitenwechsel war damals groß, die Staatsanwaltschaft leitete sogar ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme ein, das aber 2015 eingestellt wurde. Der Wechsel des 51-Jährigen führte zu der Regel, dass Politiker erst nach einjähriger Karenzzeit in die Wirtschaft wechseln durften.

Verhandlung von staatlichen Kaufanreizen

Dass Daimler seine Selbstanzeige über mögliche Kartellabsprachen der Autohersteller schon 2014 und damit schneller als VW bei Kartellbehörden eingereicht hatte, dürfte auf von Klaeden zurückgehen. Wegen der Kronzeugenregelung könnte Daimler nun einer Milliardenstrafe entgehen. Der Lobbyist hätte sich dann mehr als bezahlt gemacht.

Auch bei anderen Parteien bedienten sich die Konzerne. Thomas Steg, der von der SPD entsandte frühere Vizeregierungssprecher und Vertraute sowohl des „Autokanzlers“ Gerhard Schröder als auch Merkels, wechselte 2012 als eine Art „Außenminister“ zu VW. BMW hat seinen Cheflobbyisten in Maximilian Schöberl im Umfeld der CSU gefunden. Er war in den 90er Jahren enger Mitarbeiter von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel.

Die Autoindustrie schrieb auch an Gesetzen mit. 2013 etwa kam heraus, dass Passagen eines Gesetzestextes für schärfere Lärmgrenzwerte direkt aus dem Rechner des damaligen Leiters der Akustikabteilung von Porsche stammten. Sportwagen und Premiumfahrzeuge wurden von den Grenzwerten ausgenommen.

Wie gut die Lobbyisten auch in Zeiten des Abgasskandals arbeiten, zeigte sich daran, dass vor dem heutigen Dieselgipfel schon wieder über neue staatliche Kaufanreize für moderne Dieselfahrzeuge verhandelt wurde. Nicht nur Ministerin Hendricks hielt das für eine Farce – die Kaufanreize sind wohl vom Tisch.