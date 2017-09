Quiz zur Bundestagswahl 2017

Bonn. Wählen ist nicht schwer... oder doch? Darf ich jemanden mit in die Wahlkabine nehmen? Darf ich meine Wahl fotografisch festhalten? Und was, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung vergessen habe? Testen Sie Ihr Wissen.

Von Katharina Weber, 18.09.2017

Am Sonntag ist es wieder soweit: Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Drei Millionen junge Deutsche dürfen dieses Jahr zum ersten Mal an der Wahl teilnehmen, schätzt das Statistische Bundesamt. Ob sie gut vorbereitet sind können Erstwähler - aber auch Wahlmuffel älteren Jahrgangs - in unserem Quiz testen.