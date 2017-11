Rolle der SPD und FDP

BERLIN. Nach der SPD hat sich nun also auch die FDP auf eine Rolle als Oppositionspartei festgelegt. Möchte wirklich niemand mehr Deutschland regieren? Eine Analyse.

Von Eva Quadbeck, 22.11.2017

Die Bürger reiben sich verwundert die Augen: Sind wir als Volk so schlimm, dass uns niemand mehr regieren möchte? Nach der SPD hat sich jetzt auch die FDP auf eine Rolle als Oppositionspartei festgelegt. Der Trend, wonach die Parteien zunehmend an sich und ihre Klientel denken, ist aus Sicht der ersten beiden Männer im Staat, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, gefährlich.

Dass sich zwei regierungsfähige Parteien aus der Verantwortung verabschieden, hat aus der jeweiligen parteiinternen Sicht viele gute Gründe. Falsch ist es trotzdem. Je stärker die Parteien den Eindruck erwecken, insbesondere im eigenen Interesse zu handeln, desto größer wird der Bürgerfrust.

Die SPD ist stolz auf ihre mehr als 150-jährige Tradition. In ihrer Geschichte haben sie sich immer wieder als staatstragend und als Patrioten erwiesen. 2013 läutete der damalige Parteichef Sigmar Gabriel eine merkwürdige Wende ein. Nach einem pannenreichen Wahlkampf und einem schlechten Ergebnis sagte Gabriel beim Leipziger Parteitag, der Spruch „Erst das Land, dann die Partei“ müsse aus dem Wortschatz der Partei verschwinden. Das Gegenteil sei richtig: Was der SPD schade, das sei auch nicht gut für das Land.

Die Sozialdemokraten machen ernst

Gabriel nahm damals seine Worte nicht so ganz ernst und manövrierte die SPD schließlich doch in eine große Koalition, die das Land vier Jahre solide regierte – der SPD hat es nicht genutzt. Im Gegenteil: Sie sackte in der Wählergunst weiter ab, obwohl sie einen SPD-Programmpunkt nach dem anderen durchsetzte. Daher machen die Sozialdemokraten nun mit Gabriels Ankündigung von einst ernst. Sie sagen, die große Koalition sei abgewählt worden.

Gleichwohl: Eine Mehrheit hätte sie im Bund mit der Union immer noch. Was nutzt die selbstgewählte Auszeit von der Regierung? Auch in der Oppositionszeit von 2009 bis 2013 hat sich die SPD nicht so neu aufgestellt, dass sie danach deutlich mehr Wähler hätte überzeugen können.

Deutschland ist eine repräsentative von Parteien getragene Demokratie. Ohne starke Parteien funktioniert der Staat nicht. Die Parteien machen aber einen Denkfehler, wenn sie sich zum Selbstzweck erheben. Nur Mitglieder wählen Parteien um ihrer selbst Willen. Die übrigen Bürger blicken je nach Persönlichkeit auf das Staatswohl insgesamt oder auf den eigenen Geldbeutel. Sie wählen, wer ihre Interessen am besten vertritt.

Nahles kann sich Minderheitsregierung vorstellen

Selbst Protestwähler gehen rational vor, indem sie ihren Unmut über die Angebote zum Ausdruck bringen. Die FDP führt nun Prinzipientreue als wichtigen Grund an, warum sie nicht mitregiert. Bei ihrer Anhängerschaft wird dieses Argument verstanden. Doch der Blick ist zu eng, wenn man meint, nur für die eigenen Anhänger Politik machen zu müssen.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kann sich vorstellen, eine unionsgeführte Minderheitsregierung zu tolerieren. Wobei ihr klar ist, dass dieses Modell auf Bundesebene keine Stabilität für vier Jahre schaffen kann. Dass die SPD in einem solchen Kreuzfeuer zwischen Opposition und Regierungsunterstützung, zwischen populistischen Angriffen von AfD und Linken, wieder gedeiht, ist abwegig.