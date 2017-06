Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017

Berlin. Keine 100 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl 2017. Die CDU versucht nun gezielt mit einer PR-Kampagne, die Aufmerksamkeit der Wähler zu gewinnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Ist Peter Tauber über dem Laptop eingeschlafen? Und ist der CDU-Generalsekretär dabei womöglich mit dem Kopf auf der Tastatur gelandet? Es werden sogar Parallelen zu US-Präsident Donald Trump gezogen, der sich Ende Mai mit einem Tweet und der Wortschöpfung „covfefe“ tagelang zum Gespött machte.

Die Twitter-Gemeinde amüsiert sich seit Donnerstag köstlich über einen Hashtag, den die CDU in die Präsentation ihrer Plakataktion für die Bundestagswahl am 24. September eingebaut hat: Was steckt hinter dem rätselhaften #fedidwgugl? Die CDU erreicht damit genau das, was sie auch erreichen will: Es wird über sie geredet.

Unsere Hauptbotschaft, der sogenannte Claim wird sein: „Für

ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“. #fedidwgugl pic.twitter.com/owh6XFUKJN — CDU Deutschlands (@CDU) 22. Juni 2017

Die Hauptbotschaft für den Bundestagswahlkampf der CDU lautet: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ So weit, so gut. Mit dem Hashtag im Gepäck wurde dabei noch ein wenig Verwirrung gestiftet – und die wiederum bedeutet Aufmerksamkeit. Am Nachmittag reagiert Twitter-Fan Tauber auf die spöttischen Reaktionen im Netz noch ziemlich nüchtern.

Wenn Euch der Hashtag #fedidwgugl für die Werbelinie schon so gefällt, dann freut euch auf den fürs Programm am 3. Juli. #CDU — Peter Tauber (@petertauber) 22. Juni 2017

Später hat Tauber das Potenzial der Hashtag-Schöpfung dann aber wohl doch erkannt: Gegen 17 Uhr postet er ein Video, in dem er erklärt, „wie man #fedidwgugl richtig ausspricht!“ Tauber erinnert darin noch einmal an den neuen Slogan: „Die CDU arbeitet 'Für Ein Deutschland, In Dem Wir Gut Und Gerne Leben.'“ Das zugehörige Akronym lautet, genau, „fedidwgugl“, ein Zungenbrecher par excellence. Der Hashtag zur Plakat-Kampagne, mit der CDU-Chefin Angela Merkel zum vierten Mal ins Kanzleramt einziehen will, soll - trotz der komplexen Aussprache - bei den Wählern hängen bleiben. Er erinnert entfernt an populäre Akronyme wie GZSZ (die Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) oder hdgdl („hab dich ganz doll lieb“).

Hinter dem neuen CDU-Hashtag steckt die Kreativagentur Jung von Matt, die sich auch für die sechs Plakatmotive verantwortlich zeigt, mit denen die CDU nun in den Bundestagswahlkampf zieht. Die Auflage beträgt 300.000 Stück. Das Wahlkampfbudget der CDU beträgt insgesamt etwa 20 Millionen Euro. Aus der Feder von Jung von Matt stammen auch virale Werbehits wie die von Edeka.

Die CDU hat anscheinend erkannt, wie wichtig die reichweitenstarken Plattformen Twitter, Facebook und Co. für den eigenen Wahlkampf sind. Politiker wie Donald Trump leben es vor. Auch beim Brexit konnte diese Art der Meinungsmache gut beobachtet werden. Die These hinter dem Konzept ist simpel: Unentschlossene Wähler lassen sich durch gezielte Kampagnen beeinflussen. Und diese nehmen sie auch zu einem großen Teil in den sozialen Netzwerken wahr. Je mehr über einen Tweet oder einen Post gesprochen wird, desto erfolgreicher die Kampagne.

Unternehmen und Politiker versuchen gleichermaßen, im Netz einen großen Ertrag mit geringem Aufwand einzufahren. So ist auch der #schulzzug entstanden. Nun folgt #fedidwgugl . Wieviel die CDU die Kampagne wohl gekostet hat?