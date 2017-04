Kommentar zum Verbot von Kinderehen

Berlin. Eine Liebe zwischen einem jungen Mädchen und einem viel älteren Mann ist meistens keine romantische Vorstellung, sondern eine reale Zwangsheirat. Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung diese in Deutschland für nichtig erklärt.

Dass eine 14-Jährige einen 40-Jährigen liebt und ihn aus freien Stücken heiratet? Nahezu ausgeschlossen. Tatsächlich geht es in solchen Fällen um den Tatbestand der Zwangsverheiratung junger Mädchen mit teilweise deutlich älteren Männern, die in manchen Kulturen schlechter Brauch ist, aber bald von deutschem Recht gestoppt, weil annulliert werden kann.

Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung – zum Schutz von Kindern und Jugendlichen – solche im Ausland geschlossenen (Kinder-)Ehen in Deutschland für nichtig erklärt. Kinder brauchen Zeit zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit, sie brauchen den Schutz des Staates, sie gehören in die Schule, nicht vor einen Traualtar. Das jetzt vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetz trägt gerade dem Schutz der Persönlichkeitsrechte des Kindes Rechnung, mag der Ehemann seiner Kindesfrau noch so sehr die Freiwilligkeit einer solchen Verbindung einbläuen. Solche Kinderehen sollen in Deutschland künftig per se unwirksam sein. Und auch die im Ausland eingegangene Verheiratung von Minderjährigen, die 16 oder 17 Jahre alt sind, kann künftig vom Gericht geprüft werden.

Lange waren im Ausland geschlossene Kinderehen kein drängendes Thema in Deutschland. Doch mit der Zuwanderung Hunderttausender Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Irak hat sich das geändert. Kinder heiraten nicht. Sie haben andere Träume als jemanden zu ehelichen, der greisenhaft auf sie wirken muss. Kinderehen haben mit Zwang, mit verletzten Menschenrechten und mit einer verbauten Zukunft zu tun. Aber nicht mit Zuneigung.