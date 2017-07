Eine Frau stellt in Hamburg ein Teelicht in ein Peace-Zeichen auf dem Bürgersteig vor dem Supermarkt, in dem ein Mann einen Menschen mit einem Messer getötet und sechs weitere verletzt hat.

Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz und Innensenator Grote kommen in Hamburg-Barmbek mit Blumen zu dem Supermarkt, in dem ein Mann einen Menschen mit einem Messer getötet und sechs weitere verletzt hat.

Danksagung: Ein Zettel mit der Aufschrift "An den Edeka-Mitarbeiter, der die Verfolgung aufnahm. Du bist ein Vorbild an Haltung und Courage! Damit hast du Leben gerettet! Barmbek dankt dir!" vor dem Supermarkt in Hamburg-Barmbek.

Hamburger Helden: Ömer Ünlü (l.) und Toufiq Arab vor dem Supermarkt, in dem ein abgelehnter Asylbewerber einen Mann getötet hatte.

31.07.2017 Berlin/Hamburg. Was trieb den Messer-Angreifer von Hamburg? Und warum wurde er nicht näher durchleuchtet, obwohl er vor Monaten auffiel? Die Aufklärung zu den Hintergründen der Tat läuft, auch zu möglichen Versäumnissen. In Berlin beginnt derweil die politische Schuldzuweisung.

Nach der Messer-Attacke eines ausreisepflichtigen Palästinensers in Hamburg macht die Union dem Koalitionspartner SPD schwere Vorhaltungen.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Stephan Mayer (CSU), warf der SPD vor, sie habe eine Verschärfung der Abschieberegeln lange verhindert - und damit auch eine Inhaftierung des Hamburger Attentäters bis zu seiner Ausreise. Die SPD wies das zurück.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen noch. Die Hamburger Sicherheitsbehörden gehen auch der Frage nach, warum der junge Mann nicht vom Sozialpsychiatrischen Dienst untersucht wurde, wie der Verfassungsschutz es angeregt hatte.

Die Bundesanwaltschaft übernahm "wegen der besonderen Bedeutung des Falles" die Ermittlungen gegen den Messer-Attentäter. Ein radikal-islamischer Hintergrund liege nahe, der Angreifer habe sich aber wohl selbst radikalisiert, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Der Palästinenser, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde, hatte am Freitag in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek unvermittelt auf umstehende Menschen eingestochen. Ein Mann starb bei der Attacke, sieben wurden verletzt.

Der Asylantrag des Angreifers war im vergangenen Jahr abgelehnt worden. Er befand sich bereits im Ausreiseverfahren, an dem er nach Behördenangaben auch aktiv mitwirkte. Der 26-Jährige war den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt. Sie gingen aber nicht davon aus, dass von ihm eine unmittelbare Gefahr drohte, und stuften ihn nicht als "Gefährder" ein - also als jemanden, dem ein Terrorakt zuzutrauen ist.

Der Fall löste eine Sicherheitsdebatte aus. Erst am Samstag war das "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" in Kraft getreten. Damit wurde unter anderem die Abschiebehaft für "Gefährder" ausgeweitet und ihre Überwachung per Fußfessel erleichtert.

Mayer sagte der "Passauer Neuen Presse" (Montag), das Gesetz hätte ein Jahr früher kommen können. "Die SPD hat dies lange verhindert", rügte er. "Wenn die neue Regelung früher gekommen wäre, hätte man den Attentäter von Hamburg bis zu seiner Rückführung inhaftieren können."

Der Innenexperte der SPD im Wahlkampf, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, hielt im Deutschlandfunk dagegen, wenn es keine Anhaltspunkte gegeben habe, um den Mann als "Gefährder" einzustufen, habe man ihn auch nicht in Gefährderhaft nehmen können.

Auch ein Sprecher des CDU-geführten Bundesinnenministeriums betonte, das neue Gesetz ermögliche die längere Inhaftierung von "Gefährdern" vor der Ausreise. Ob das im Hamburger Fall hätte angewendet werden können, sei aufzuklären. Nach jetzigem Stand sei der Mann nicht als "Gefährder" eingestuft gewesen. Bevor die Hintergründe der Tat aufgeklärt seien, empfehle sich bei der Bewertung Zurückhaltung.

Aus der Union kamen auch Forderungen nach einer Passpflicht für Asylbewerber und nach eine schärferen deutschen Visa-Politik gegenüber Staaten, die bei der Rückführung ihrer Bürger nicht kooperieren. Die Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelpke wertete das als Wahlkampfmanöver und Versuch, ein Verbrechen zu instrumentalisieren, um "menschenverachtende Forderungen durchzusetzen".

Das Motiv des Angreifers aus Hamburg ist weiter unklar. Laut Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) gibt es bei ihm einerseits Hinweise auf religiöse und islamistische Motive, andererseits auf eine "psychische Labilität". Nachdem der Verfassungsschutz auf den Mann aufmerksam gemacht worden war, hatte der Geheimdienst bei der Polizei eine Untersuchung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst angeregt. Dazu kam es nicht. Die Polizei geht nun der Frage nach, warum der Check ausblieb. Auch die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

Der junge Mann selbst hat sich bislang nicht näher zu der Tat geäußert. Bei seiner Festnahme soll der 26-Jährige laut Polizei gesagt haben, er wolle als Terrorist behandelt werden. Das füge sich in das Persönlichkeitsbild, bei dem neben dem Verdacht des Islamismus auch die psychischen Auffälligkeiten des Mannes immer wieder eine Rolle spielten, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)