Kein politisches Asyl

1972 noch als radikaler Linker vor Gericht: Der Angeklagte Horst Mahler (l.) und sein Verteidiger Otto Schily im Gerichtssaal in Berlin-Moabit.

Erstaunliche Wandlung: Horst Mahler , einst Anwalt der Rote Armee Fraktion (RAF), läuft an der Spitze eines NPD-Demonstrationszuges.

Vor der Auslieferung: Der deutsche Rechtsextremist Horst Mahler am Flughafen von Budapest.

13.06.2017 Budapest/Berlin. Die ungarische Polizei hat den Holocaustleugner Horst Mahler an die deutschen Behörden übergeben. Nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" traf der 81-Jährige am Mittag mit einem Flugzeug in Berlin ein.

Von dort sollte er dem Bericht zufolge in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel gebracht werden. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft in München war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Mahler war nach Ungarn geflohen, um sich der Verbüßung einer Reststrafe wegen Leugnens des Holocausts zu entziehen. Die ungarische Polizei hatte ihn am 15. Mai in der Grenzstadt Sopron festgenommen. Auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls, den die Staatsanwaltschaft München ausgestellt hatte, verfügte das Budapester Stadtgericht vor einer Woche seine Auslieferung an Deutschland.

Zuvor hatte Mahler vergeblich um politisches Asyl angesucht. Auch eine persönliche Botschaft an den rechts-konservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban blieb wirkungslos. (dpa)