NRW-Dienstfahrzeug für 110.340 Euro

30.12.2016 Düsseldorf. Umweltminister Johannes Remmel fährt nach Medienberichten einen Tesla Model S 90D. Der Preis für das Elektrofahrzeug liegt bei 110.340 Euro.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) ein Tesla Model S 90D durch das zum Umweltministerium gehörende LANUV (Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz) gekauft. Der Preis für die Elektrolimousine lag bei 110 340 Euro. Wie es heißt, habe man das Fahrzeug gekauft und nicht geleast, da dies vergleichsweise unwirtschaftlich sei.

Die Sprecherin von Remmel erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass die Tesla-Modelle zurzeit die einzigen Fahrzeuge seien, mit denen der mögliche Nutzen "auf den längeren Strecken im Flächenland NRW getestet werden kann". Das Model S 90D verfügt über 557 km Reichweite. Eine Alternative von einem deutschen Autobauer mit ähnlicher Reichweite gibt es bisher nicht. Auch die Verkehrs- und Umweltministerin der Schweiz, Doris Leuthard, fährt als Dienstfahrzeug ein Tesla Model S.

Remmels neuer Dienstwagen hat laut Firmenniederlassung in Düsseldorf umgerechnet rund 437 PS, berichtet derweil die Rheinische Post. Das Umweltministerium hatte dagegen von 215 PS (158 kw) gesprochen und sich auf die Angaben im Kfz-Schein berufen. In dem Elektrofahrzeug des US-Herstellers befinden sich zwei Motoren, die zusammen 437 PS Leistung haben und eine Beschleunigung von null auf 100 in gut vier Sekunden ermöglichen. (ga)