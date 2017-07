Kommentar zum Dieselgipfel

Selten war der Ton so offen aggressiv, selten war der Nachdruck hinter freundlichem Formulieren deutlicher: Die Politik vertraut der Autobranche nicht mehr.

Von Helge Matthiesen, 30.07.2017

Interviews sind in der Politik ein übliches Mittel, indirekt miteinander zu sprechen, wenn es denn direkt nicht so richtig funktioniert. Was derzeit in Sachen Diesel in Zeitungen und auf Online-Plattformen hin- und hergeht zwischen Autobossen und Politikern lässt für das Spitzengespräch am Mittwoch eine sehr robuste Aussprache erwarten. Selten war der Ton so offen aggressiv, selten war der Nachdruck hinter freundlichem Formulieren deutlicher: Die Politik vertraut der Autobranche nicht mehr.

Die hat sich in eine unmögliche Situation gebracht, die sie aus eigener Kraft kaum mehr wird lösen können. Ihr geht es so ähnlich wie den Banken vor zehn Jahren. Ihre Manager saßen auf sehr hohen Rossen, bis sie registrieren mussten, dass sie ohne die Hilfe des eigentlich doch verachteten Staates nicht würden überleben können. Verantwortung für den eigenen Bereich übernehmen, kam ihnen nur nach bisweilen jahrelanger Bedenkzeit in den Sinn. Daran sollten sich die Chefs von Audi, Porsche, VW, Bosch und wer da sonst noch mitmischte erinnern. Die Deutsche Bank ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. So wird es der Autoindustrie auch ergehen, wenn sie jetzt nicht umsteuert.

Dafür hat sie mindestens zwei Stellschrauben. Zum einen muss sie großzügig und im Sinne der Kunden regeln, was sie selbst mit ihren Betrügereien angerichtet hat. Zum anderen muss sie sich auf ihre hohe, ja herausragende technische Kompetenz besinnen. Sie hat den Schlüssel für die Zukunft der Mobilität selbst in der Hand. Wenn sie ihn nicht nutzt, dann ist ihr nicht zu helfen.