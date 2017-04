Wahl in Schleswig-Holstein

Wahlplakate mit den Spitzenkandidaten Daniel Günther (CDU) und Torsten Albig (SPD) in Kiel.

27.04.2017 Kiel. Sind die Karten vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein neu gemischt? Erstmals in diesem Jahr liegt die Union in einer Umfrage vor der regierenden SPD. Droht der Schulz-Partei nach der Saar-Wahl der nächste Dämpfer?

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sehen Meinungsforscher die CDU im Norden erstmals in diesem Jahr vor der regierenden SPD.

Wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde, käme die Union laut ZDF-"Politbarometer" vom Donnerstag auf 32 Prozent, die SPD auf 30 Prozent. In vorherigen Umfragen lagen die Sozialdemokraten immer knapp vor den Christdemokraten.

Die ebenfalls regierenden Grünen dürften der Umfrage zufolge derzeit mit 12 Prozent rechnen. Die FDP kommt auf neun Prozent, der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW, die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, auf drei Prozent. Hoffen auf den Wiedereinzug in den Landtag in Kiel kann die Linke. Sie kommt auf fünf Prozent, die AfD auf sechs Prozent.

Damit verlöre die Koalition von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) aus SPD, Grünen und SSW ihre Mehrheit. Laut der Umfrage sind jedoch 40 Prozent der Wähler noch unentschlossen. Vorn liegt der Amtsinhaber aber bei der Frage einer Direktwahl des Ministerpräsidenten. Albig kommt auf 46 Prozent, CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther auf 31 Prozent.

Albig liegt auch bei der Frage, was die Wahlberechtigten von den Spitzenpolitikern im Norden halten, vor Günther. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf erhält er einen Durchschnittswert von 1,5. Günther kommt dabei auf 1,2. Mit 1,7 erhält FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki allerdings den besten Wert, Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold kommt auf 1,0.

Bei der Frage möglicher Koalitionen nach der Wahl sind die Schleswig-Holsteiner noch unentschlossen. Keines der vielen denkbaren Koalitionsmodelle findet laut ZDF-"Politbarometer" eine Mehrheit. Am besten schneidet noch eine Fortsetzung der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und SSW ab, die 38 Prozent gut finden.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war die CDU mit 30,8 Prozent knapp vor der SPD (30,4) gelandet. Die Grünen schafften 13,2 Prozent, FDP und Piraten jeweils 8,2 und der SSW 4,6 Prozent. (dpa)