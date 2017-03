Gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr

Berlin. Für die Bevölkerung unsichtbar trainieren von Dienstag bis Donnerstag Polizei von Bund und sechs Bundesländern erstmals gemeinsam mit der Bundeswehr Abwehr und Koordination einer Terrorlage.

Die Terrorlage: fiktiv. Kein Polizist ist deswegen auf der Straße, und auch kein Feldjäger schützt ein Krankenhaus oder regelt ersatzweise den Verkehr an einer Kreuzung. Für die Bevölkerung unsichtbar trainieren von Dienstag bis Donnerstag Polizei von Bund und sechs Bundesländern erstmals gemeinsam mit der Bundeswehr Abwehr und Koordination einer Terrorlage. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte am Morgen den Zweck der gemeinsamen Übung so: „Die Räder müssen ineinandergreifen. Die Meldewege müssen funktionieren. Die Stäbe müssen voneinander wissen, was zu tun ist.“

Es ist eine Reaktion auf die anhaltende Bedrohung und die Anschläge aus dem vergangenen Sommer: Vorbereitung auf eine „über Tage anhaltende Terrorlage“, wie es de Maizière da schon formuliert hatte. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte damals nach ersten Gesprächen zwischen Bund und Ländern betont: „Wir wollen etwas üben, von dem wir hoffen, dass es nicht eintreten wird.“ Jetzt sagte Jäger zu der Übung von NRW und fünf weiteren Bundesländern mit dem Bund und der Bundeswehr: „Terroristen halten sich nicht an Ländergrenzen.“ Deshalb müsse man sich gemeinsam auf mögliche terroristische Anschläge vorbereiten und auch gemeinsam Routine für den Ernstfall entwickeln.

Doch die gemeinsame Terrorabwehrübung von Polizei und Bundeswehr ist nicht unumstritten. Grüne und Linke, aber auch Politiker der SPD befürchten, damit könnte schleichend der Einsatz der Bundeswehr im Inneren vorbereitet werden. Johannes Kahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD-Bundestagsfraktion, sagte dem General-Anzeiger: „Die Bundeswehr ist ausgebildet und ausgerüstet für Einsätze im Ausland. Für Einsätze im Inneren ist sie nicht ausgebildet.“

Bei begründeten Ausnahmesituationen wie Katastrophen oder einer Terrorlage müsse man „im Notfall“ auch auf die Bundeswehr, etwa Feldjäger oder Sanitäter, zurückgreifen können, wenn nicht mehr genügend Bundespolizei bereitstehe. „Aber ich möchte keinen Schützenpanzer Marder vor der Kreissparkasse stehen haben“, sagte Kahrs, der selbst Oberst der Reserve ist. Der SPD-Politiker warnte vor einer Aushöhlung des Grundgesetzes durch Bundesminister der Unionsparteien, wie es de Maizière oder Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versuchten. „Das wird es mit der SPD nicht geben. Die Bundeswehr ist nicht der billige Jakob der Inneren Sicherheit.“ Linke-Vize Tobias Pflüger erklärte, die Bundeswehr sei „keine schwer bewaffnete Hilfspolizei und kann nicht mehr ausrichten als die Polizei – es sei denn, es geht um einen anderen Zweck bei der Sache“. Denn: „Dieser Bundeswehreinsatz auf Probe kann die Büchse der Pandora öffnen.“

Allerdings heißt es im aktuellen Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, das Bundesverfassungsgericht habe „bestätigt“, dass die Streitkräfte bei einem besonders schweren Unglücksfall, wofür auch terroristische Großlagen in Betracht kämen, die Polizei unterstützen könnten. Dazu könnte die Bundeswehr „unter engen Voraussetzungen auch hoheitliche Aufgaben“ übernehmen – unter Federführung der Polizei, wie Verteidigungsministerin von der Leyen stets betont. Die CDU-Politikerin zählt dazu beispielhaft den Schutz von Kontrollstellen der Polizei, Evakuierung, das Entschärfen von Sprengfallen oder die Abwehr biologischer oder chemischer Kampfstoffe.