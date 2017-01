Gabriel zum Außenminister ernannt

27.01.2017 Berlin. Gauck lobt Steinmeier. Gabriel freut sich auf sein neues Amt. Und Zypries spricht schon im Bundestag.

Um 10.52 Uhr ist Sigmar Gabriel Diplomat. Von Amts wegen. Über sein Naturell, manchmal Rabauke, manchmal Kumpel, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Renate Künast, zuvor in den Wandelgängen des Reichstagsgebäudes: „Ach, manchmal geschehen auch noch Zeichen und Wunder.“ Später am Tag wird Gabriel im überfüllten Weltsaal des Auswärtigen Amtes den Mitarbeitern versichern: „Ich bin nicht mal halb so schlimm, wie es in den Zeitungen steht.“

Vorgänger Frank-Walter Steinmeier witzelt in Anspielung auf die durch Gabriel ausgelöste reichlich überraschende Personalrochade im Bundeskabinett, es sei „ein unverzeihlicher Fehler des Planungsstabes“ im Auswärtigen Amt gewesen, dass dieser in keinem Szenario dieses Ereignis der Amtsübergabe vorhergesehen habe. Tags zuvor noch hatte Gabriel in Reaktion auf seine letzte Rede im Bundestag als Wirtschaftsminister augenzwinkernd gesagt, es sei schon erstaunlich, „wer alles klatscht, wenn man zurücktritt“.

Soeben hat ihm Bundespräsident Joachim Gauck in Schloss Bellevue zwei Urkunden überreicht. Mit Urkunde eins wird er aus dem Amt des Bundeswirtschaftsministers entlassen. Mit Urkunde zwei ernennt ihn Gauck zum Außenminister. Den neuen Vielflieger sieht der Bundespräsident für das Amt als Chefdiplomat gerüstet: „Sie sind so viel gereist und haben sich ein bisschen vorbereiten können auf das Außenamt.“

Gabriel ist Außenminister. Vorgänger Steinmeier geht nun unbelastet von Ministerpflichten als Kandidat der großen Koalition in die Bundespräsidentenwahl am 12. Februar. Den Mitarbeitern im Auswärtigen Amt versichert er: „Es ist ein Abschied. Und dieses Mal komme ich wirklich nicht zurück.“ Gauck lobt ausdrücklich Steinmeiers langen Atem, der unter anderem bei den Gesprächen für ein Atomabkommen mit Iran und im Ukraine-Konflikt „mit Unermüdlichkeit“ verhandelt, vermittelt und überzeugt habe. „Sprachlosigkeit ist der Tod der Diplomatie. Sie haben aus dieser Erkenntnis eine Maxime gemacht“, so Gauck über Steinmeier. Daneben steht Gabriel und könnte dies getrost als präsidial-diskreten Fingerzeig verstehen. Steinmeier geht. Gabriel geht und kommt. Und übergibt sein Amt als Bundeswirtschaftsminister wiederum an die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin im Hause, Brigitte Zypries. Die SPD-Politikerin ist keine Novizin in einem Ministeramt. Sowohl im Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder wie auch im ersten Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel war sie insgesamt sieben Jahre Bundesjustizministerin.

Im Bundestag hat Zypries dann auch gleich einen ersten Auftritt im neuen Amt. Vorher noch schnell ein Selfie mit Parteifreundin Aydan Özoguz auf der Regierungsbank. Dann folgt die Eidesformel, ehe Zypries das im vergangenen Jahr zwischen der EU und Kanada gerade noch gerettete Freihandelsabkommen Ceta verteidigt. Damit würden Arbeitnehmerrechte wie auch die kulturelle Vielfalt geschützt und gewahrt. „Und wir wollen das als Blaupause nehmen für künftige Abkommen“, plädiert die neue Bundeswirtschaftsministerin damit für freien Handel und spricht sich gegen Protektionismus oder Strafzölle aus. In einer globalisierten Welt könne „der Bau von Mauern keine Antwort sein“, spielt Zypries auf Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko an.

Gabriel, der zum Tag der Amtsübergabe Frau Anke und Tochter Marie nach Berlin geholt hat und sich im Auswärtigen Amt über „Legosteine“ für den eigenen Nachwuchs freut, versteht denn auch Steinmeiers Abschiedsrede als guten Hinweis: „Mach' kein Scheiß! Verdirb' mir mein Erbe nicht!“ Das hat Gabriel nicht vor. Er freue sich „möglichst bald“ auf ein Treffen mit dem künftigen US-Außenminister Rex Tillerson: „Ich glaube, wir sind gerade Zeitzeugen der Neuvermessung der Erde.“ An diesem Samstag folgt der neue Außenminister erst einmal vertrauten Koordinaten: Beim Antrittsbesuch in Paris trifft Gabriel seinen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault. Gabriel, der Familienmensch, muss schon wieder auf ein freies Wochenende verzichten. Politik statt Lego. (Holger Möhle)