Wahlkampf-Auftritt von Nihat Zeybekci

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci (Mitte r) kommt am 05.03.2017 zu einer Kulturveranstaltung ins Forum in Leverkusen.

05.03.2017 Köln. Nach den Absagen zweier Veranstaltungen mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln und Frechen ist der Politiker trotz scharfer Kritik am Sonntag in Leverkusen aufgetreten.

Bei einem Konzert wurde er von mehreren Hunderten Zuschauern mit viel Applaus empfangen, verzichtete aber zunächst auf ein Grußwort. Auch zur erbittert geführten Auseinandersetzung um Wahlauftritte von Ministern in Deutschland äußerte er sich nicht. „Der Minister ist seit Monaten eingeladen, das hat mit der aktuellen Debatte nichts zu tun“, sagte ein Sprecher des veranstaltenden Kulturvereins.

Wenige Stunden nach dem Leverkusener Konzert wollte Zeybekci am späteren Abend in Köln ein weiteres Mal auftreten. In einem Hotel wollte er für das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei werben, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht.

Zuvor waren zwei mit Zeybekci geplante Veranstaltungen in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden. Die Absagen hatten zu großen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland geführt. „Es ist nicht möglich, das zu akzeptieren“, kritisierte Zeybekci. Schon am vergangenen Donnerstag hatte die Stadt Gaggenau eine mit Justizminister Bekir Bozdag geplante Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt. (dpa)