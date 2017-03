Türkischer Wahlpkampf

Der türkische Sportminister Akif Cagatay Kilic wird am Freitag an mehreren Orten in Köln erwartet.

10.03.2017 Istanbul. Nach der Absage mehrerer Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland hat Ankara eine Liste für 30 weitere geplante Veranstaltungen eingereicht.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat nach eigenen Worten Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die Liste bei ihrem Treffen übergeben. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan selbst plant einen baldigen Auftritt in Europa.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind auch wegen der Absage von Auftritten türkischer Minister in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Erdogan hatte Berlin deshalb "Nazi-Praktiken" vorgeworfen.

Auch der türkische Sportminister Akif Cagatay Kilic wird am Freitag an mehreren Orten in Köln erwartet. Wie die Polizei mitteilte, will der Politiker nicht nur am Abend zu einer Veranstaltung in die Stadt kommen, sondern etwa auch die Keupstraße und eine Moschee im Stadtteil Porz besuchen.

Bei dem Auftritt am Abend handelt es sich nach Polizeiangaben um eine private Veranstaltung, die nicht angemeldet werden müsse. Sie habe den Titel „Helden unter uns. 15 Juli“. Der 15. Juli ist das Datum des gescheiterten Putschversuches in der Türkei.

Am vergangenen Wochenende war der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln und Leverkusen aufgetreten. (dpa)