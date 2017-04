07.04.2017 Gütersloh. Zur Entwicklung der Willkommenskultur in Deutschland veröffentlicht die Bertelsmann-Stiftung heute eine Studie. Die Forscher aus Gütersloh haben dazu eine Umfrage von Anfang des Jahres ausgewertet und mit Zahlen von 2012 und 2015 verglichen.

Dabei geht es um die Einstellung der Bevölkerung in Deutschland zu Flüchtlingen und zum Thema Migration. Am Mittag trifft sich Angela Merkel (CDU) mit Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe. Die Bundeskanzlerin will mit der Einladung ins Kanzleramt deren Engagement würdigen. (dpa)