Jahresbericht des Bundesrechungshofes

Berlin. Der Bundesrechungshof hat seinen Jahresbericht für 2017 vorgelegt. Darin spricht sich der Präsident für eine Begrenzung von Steuervergünstigungen aus und weist auf Risiken für den Bundeshaushalt hin.

Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, hat sich für eine Begrenzung von Steuervergünstigungen ausgesprochen. Damit könnte das Steuerrecht in Deutschland vereinfacht und zudem finanzieller Spielraum für andere Aufgaben des Staates gewonnen werden, sagte Scheller bei der Vorlage der „Bemerkungen 2017“ des Bundesrechnungshofes am Dienstag in Berlin.

Scheller wies dabei daraufhin, dass der Bundeshaushalt trotz der aktuell guten Konjunktur mit weiter steigenden Steuereinnahmen und fortwährend niedrigen Zinsen mittel- und langfristig unter Druck geraten könnte. Risiken für den Bundeshaushalt seien neben der hohen Kosten durch die Alterung der Gesellschaft, der Ausbau der Infrastruktur, die kerntechnische Entsorgung, die Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie Geld, das die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Bund koste.

Der Bund dürfe sich deshalb nicht alleine auf eine weitere Haushaltsentlastung durch sprudelnde Steuereinnahmen verlassen. Der Bundesrechnungshof plädiere deshalb dafür, die hohe Zahl der Subventionen „vor allem im Bereich der Steuervergünstigung“ zu überprüfen.

Große Möglichkeiten der Einsparung seien beispielsweise bei der Stromsteuer und den übrigen Energiesteuern zu finden. Auch der niedrige Steuersatz beim Dieselkraftstoff sei „anhand seiner ursprünglichen Zielsetzung zu hinterfragen“. Zudem forderte Scheller erneut eine Reform des ermäßigten Umsatzsteuersatzes wie etwa bei Tierfutter „mit seinen zum Teil willkürlichen und sachfremden Erwägungen“.