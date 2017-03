Leipziger Gericht urteilt über Betäubungsmittel

Das Bundesverwaltungsgericht hat sterbewilligen Patienten in Deutschland einen bisher versperrten Zugang zu einem tödlichen Medikament für einen Suizid eröffnet. Patientenschützer kritisieren das Urteil scharf. Was sind die Konsequenzen aus der Leipziger Entscheidung? (Az.: BVerwG 3 C 19.15)