Kommentar zum Streit bei den Linken

12.01.2017 Berlin. Sahra Wagenknechts Versuch, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland kleinzuhalten, indem man offensiv Positionen besetzt, die jederzeit auch im AfD-Lager auf Zuspruch treffen, ist brandgefährlich.

Sahra Wagenknecht ist streitbar. Sie spitzt zu, sie verschreckt, sie polarisiert und zuletzt hat die Co-Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion zunehmend den Eindruck erweckt, sie spiele für einen Wahlerfolg ihrer Partei mit Aussagen, die auch am rechten Rand Abnehmer finden könnten. Wagenknecht hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Verbindung mit dem Terroranschlag von Berlin gebracht.

Und spätestens da fängt es an, so unsauber zu werden, dass selbst die eigene Parteispitze von ihrer Spitzenkandidatin im Wahlkampf abrückt. Das ist dann schon ein Statement, wenn Linke-Chef Riexinger betont, auch Wagenknecht habe sich an die Programmatik der Partei zu halten.

Ein Spiel mit dem Feuer

Wenn die Linke an diesem Wochenende über den ersten Entwurf ihres Wahlprogramms berät, kann Wagenknecht an der eigenen Basis mit Vorschlägen für eine Reichensteuer und einen Anstieg des Spitzensteuersatzes oder für ein Ende des EU-Türkei-Abkommens zur Rücknahme von Flüchtlingen punkten.

Doch gleichzeitig spielt Wagenknecht mit dem Feuer. Der Versuch, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland kleinzuhalten, indem man offensiv Positionen besetzt, die jederzeit auch im AfD-Lager auf Zuspruch treffen, ist brandgefährlich. So muss sich Wagenknecht nicht wundern, wenn sie am Ende mithilft, die AfD stark zu machen, weil die Linke einfach mit anderen Themen als der Angst vor offenen Grenzen in Verbindung gebracht wird. Wagenknecht sollte aufhören, rechts zu blinken, wenn sie linke Politik will. (Holger Möhle)