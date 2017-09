Kurz vor der Bundestagswahl

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel (3.v.r.) begrüßt beim TV-Fünfkampf in Berlin ihren Kontrahenten Christian Lindner (FDP), (r.). Dahinter stehen die Spitzenkandidaten (v.l.n.r) Sahra Wagenknecht (Die Linke), Cem Özdemir (Grüne) und Joachim Herrmann (CSU).

Berlin. Wer vom TV-Kanzlerduell enttäuscht war, bekam beim „Fünfkampf“ mehr Kontroverse geboten. Und mehr Duell. Eine Anregung für einen Umbau des TV-Wahlkampfes.

Von Gregor Mayntz, 06.09.2017

Es war der Tag nach dem Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz. Das ZDF bot den Dreikampf mit Alexander Dobrindt (CSU), Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Dietmar Bartsch (Linke), die ARD rief zum Fünfkampf mit Joachim Herrmann (CSU), Cem Özdemir (Grüne), Sahra Wagenknecht (Linke), Christian Lindner (FDP) und Alice Weidel (AfD). Also öffentlich-rechtliche Resterampen-Sendungen für die am Vortag Zukurzgekommenen.

Zwei Modelle, wie Fernsehmacher mit ihrem schlechten Gewissen umgehen, wenn sie auf das Duell und das deutsche Wahlrecht schauen. Von der Wahl des Kanzlers steht da nichts, nur von Parteien. Also ging es um nachträgliche Korrektur der Chancengleichheit. Es wurde ein gutes Anschauungsprojekt für einen besseren telegenen Wahlkampf.

Das ZDF ließ eine bundestagsinterne Ergänzung folgen. Der Dreikampf war kurzweiliger als das Duell mit Duett-Charakter. Linke und Grüne konnten gegeneinander und zusammen gegen die CSU punkten, und Dobrindt teilte nicht nur heftig aus, sondern bekam auch als Verkehrsminister heftig eingeschenkt. Doch bei jedem Thema wirkte das Format reichlich schal, war doch klar, dass sowohl Linke als auch Grüne von zwei anderen Parteien überholt werden könnten, die nicht dabei waren. So wurde der Dreikampf zur Vorgruppe des Fünfkampfes.

Dieser begann zweifelhaft. Der erste Antwortgeber war ausgelost worden. Und so wirkte der Auftakt wie eine dürftige Stichwortgeber-Veranstaltung: Christian Lindner durfte auf die brave Frage nach der Bedeutung der Digitalisierung die Kernthesen seines Wahlkampfschwerpunktes runterbeten. Bald aber gingen die Moderatoren Sonia Mikich und Christian Nitsche kratzbürstiger zu Werke, konfrontierten die Spitzenkandidaten mit Urteilen oder Vorurteilen aus der Bevölkerung.

Klassisches Kandidaten-Duell und zusätzliches Zweitformat

Die stärksten Szenen jedoch entwickelten sich immer dann, wenn die Politiker die Unterschiede ihrer Parteien im direkten Streit ausbreiteten. Das Experiment, jedem Teilnehmer eine Minute zu schenken, in der er einen anderen Politiker selbst befragen darf, zeigte daher im Ansatz Wirkung. Die findigen Profis erkannten natürlich direkt, dass das ihre Chance war, auf Feldern Duftmarken setzen zu können, auf denen sie nicht zu Wort gekommen waren. So wurden die „Fragen“ zu verkappten Eigenbeschreibungen. Doch als Weidel und Wagenknecht sich mal lobend, mal warnend angingen, hatte das echten Duell-Charakter. An solcher Stelle hätte es der Sendung gutgetan, wenn diese Elemente einfach aus dem zeitlichen Rahmen hätten laufen können.

Das führt zu der Frage, ob es mehr solcher Experimente braucht. Richtig wäre wohl ein Mix. Natürlich haben die Wähler einen Anspruch auf Nahbeobachtung in einem klassischen Zweier-Format: Wie frisch ist die Amtsinhaberin, wie kompetent der Herausforderer? Hinzukommen muss aber ein realistisches Zweitformat. Das sollte dann halt ein Siebenkampf werden, wenn sieben Parteien beste Aussichten haben, in den nächsten Bundestag zu kommen. Und es sollte nicht ein einziger Alibi-Abend mit einer Auswahl von Spitzenkandidaten sein, sondern eine Abfolge derartiger Treffen von allen. Um einen Galopp durch eine willkürliche Themenauswahl zu vermeiden, könnten an drei, vier Abenden die wichtigsten Schwerpunkte des Wahlkampfes kurzweilig und kontrovers durchgeknetet werden.

So hat der Fünfkampf eine Ahnung davon geliefert, wie spannend und aufklärend telegener Wahlkampf in Deutschland auch sein könnte.