Bilanz zur bisherigen Regierungszeit

Inhaltsverzeichnis 1. So schneidet die Bundesregierung in Zahlen ab 2. Regierung, Ausland und Migration 3. Staatsfinanzen, Infrastruktur und Umwelt 4. Arbeit und Gesellschaft

Bonn. Kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag wird eine Bilanz der bisherigen Regierungskoalition gezogen: Auch wenn sich diese nicht eindeutig in Zahlen messen lässt, zeichnen die Daten und Grafiken eine Bilanz der bisherigen Regierungszeit.

Von Benedikt Grotjahn, Bernd Eyermann und Alexandra Mölleken, 20.09.2017

Die deutsche Wirtschaft ist seit Jahren auf Wachstumskurs, die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und die Bürger sind mit der Regierung im Großen und Ganzen zufrieden. Auf einer Skala zwischen - 2,5 und + 2,5 geben die von der Forschungsgruppe Wahlen Befragten der Regierung die Note + 1,3. Hat die schwarz-rote Koalition also alles richtig gemacht?

Auch wenn sich die Bilanz der Bundesregierung nicht eindeutig in Zahlen messen lässt, die eine oder andere Baustelle legen die Statistiken durchaus offen. So hat die Anzahl der Hartz-IV-Empfänger zuletzt ebenso zugenommen wie der Ausstoß von Kohlendioxid. In verschiedenen Grafiken im Laufe des Artikels wird der Versuch unternommen, eine Bilanz der Regierungszeit zu ziehen.

Natürlich finden sich darin nicht alle Themen, die CDU, CSU und SPD angepackt haben. In die Leistungsbilanz gehört zum Beispiel auch, dass die Union die Mütterrente und die SPD sowohl den Mindestlohn als auch die Rente mit 63 durchgesetzt haben. Das CSU-Lieblingsthema des Wahlkampfs 2013, die Pkw-Maut, ist auch auf den Weg gebracht worden.

Was gab es noch?

Die Mietpreisbremse ist zwar beschlossen, doch sie läuft weitgehend ins Leere. Die Schuld dafür gibt die SPD der Union, weil diese zum Beispiel nicht bereit gewesen sei, Mieterhöhungen nach Modernisierungen einzuschränken.

Auch große Würfe wie Reformprojekte im Gesundheitswesen oder bei der Rente sucht man vergebens. Viele hochverschuldete Kommunen, gerade in NRW und Rheinland-Pfalz, hätten sich zudem gewünscht, dass der Bund eine Steuerreform in die Wege leitet, die Städten und Gemeinden wieder zu stetigeren Einnahmen verhilft.

Eine Reform des Einwanderungsrechts fehlt ebenfalls noch. Vielleicht packen es die Parteien ja nach der Wahl an. Klar ist jedenfalls, dass die große Flüchtlingskrise ab Sommer 2015 das Megathema in der ablaufenden Wahlperiode war. Wie kein anderes polarisierte es die Bürger. Während sich Hunderttausende in der Hilfe für die Schutzsuchenden engagierten, lehnten viele andere die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland rundweg ab.

Lesen Sie auf den kommenden Seiten die Bilanz der Regierung - übersichtlich nach Themen geordnet.