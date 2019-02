Bartsch: Geschlossenheit statt Streit

Bonn. Am zweiten Tag des Bundesparteitags der Linken im Bonner WCCB geht es weiterhin um das Europawahlprogramm. Doch zunächst hat ein politisches Schwergewicht das Wort.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat seine Partei eindringlich zur Geschlossenheit aufgefordert. Die Linke habe eine Verantwortung, nicht "um irgendeinen Millimeter innerpolitischen Raumgewinns" zu streiten, sagte Bartsch am Samstagmorgen in seiner Rede beim Europaparteitag der Linken im Bonner WCCB. Bartsch räumte ein, dass die Linke "ein Jahr mit viel Streit" gehabt habe.

Damit spielte der Fraktionsvorsitzende darauf an, dass es gerade von seiner Co-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht immer wieder kontroverse Initiativen gab. Ihre "Aufstehen-Bewegung" stößt bei vielen Linken-Politikern auf Skepsis, die darin eine Parallel- oder gar Konkurrenzorganisation zur Linken sehen. Wagenknecht wird in der Partei auch vorgeworfen, besonders in der Ausländerpolitik mit Forderungen etwa nach Zuzugsbegrenzung Positionen aus dem rechten Lager zu übernehmen.

Bartsch zeigte sich in seiner Rede optimistisch, dass im Blick auf die Wahlen in diesem Jahr mehr Harmonie in der Partei herrschen wird. "Wir haben wieder begonnen, besser miteinander zu reden, gemeinsam zu agieren und das kann erst der Anfang sein", sagte der Fraktionsvorsitzende. Wohin Streit führen könne, könne man in anderen europäischen Ländern sehen. In Italien zum Beispiel gebe es nur noch eine zersplitterte Linke.

Dass die SPD eine "soziale Charmeoffensive" gestartet habe, lobte Bartsch. Gegen Kinder- und Altersarmut zu kämpfen und einen höheren Mindestlohn zu fordern, sei doch gut. Die Linke habe schon längst einen Sozialstaatsdialog angeboten. "Wir sind bereit dazu." Wenn auch die SPD gesellschaftliche Veränderungen wolle, sei die Linke die Partei, mit der man das machen könne, sagte Bartsch.