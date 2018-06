Asyldebatte

Ein syrischer Pass wird mit einem speziellen Gerät in einem Ankunftszentrum für Asylbewerber auf Echtheit geprüft.

Inhaltsverzeichnis 1. So funktioniert das Asylverfahren in Deutschland 2. Positive Bescheid 3. Negative Bescheide

Berlin. Was ist ein Flüchtling? Wer darf in Deutschland bleiben? Und wer muss wieder gehen? Zum EU-Gipfel mit dem Schwerpunkt Flüchtlingspolitik erklärt der GA, wie das Asylverfahren in Deutschland abläuft.

Viele Stimmen, wenig Einigkeit: Der schwelende Asylstreit droht CDU und CSU zu entzweien. Am Sonntag wollen die Führungsgremien der Schwesterparteien nach dem EU-Gipfel in Brüssel Bilanz ziehen, was Bundeskanzlerin Angela Merkel erreicht hat. Der GA erklärt, wie das deutsche Asylverfahren funktioniert.

Ankunft und Registrierung

Wie das Asylverfahren abläuft, erklärt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Nach ihrer Ankunft in Deutschland müssen sich alle Asylsuchenden direkt bei einer staatlichen Stellemelden, zum Beispiel bei der Polizei, einer Ausländerbehörde, einer Aufnahmeeinrichtung oder einem Ankunftszentrum. Die jeweiligen Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Asylsuchenden an sogenannten PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) registriert werden. Nachdem sie ihre persönlichen Daten, ein Foto und ihre Fingerabdrücke abgegeben haben, erhalten sie einen Ankunftsnachweis. Mit diesem ersten Ausweis haben sie ein Recht auf staatliche Leistungen wie Essen, Medizin und eine Unterkunft. Ihre Daten werden im Ausländerzentralregister (AZR) gespeichert, auf das Ausländerbehörden aller Bundesländer zugreifen können.

Erstverteilung

Über das sogenannte Easy-System (Erstverteilung der Asylsuchenden) werden die Asylsuchenden auf die Bundesländer verteilt. Wie viele Menschen wohin kommen, entscheidet der „Königsteiner Schlüssel“. Die Verteilungsquote wird jedes Jahr von der Bund-Länder-Kommission ermittelt. Laut einer Veröffentlichung der zuständigen Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im Bundesanzeiger lag der Anteil für NRW im Jahr 2017 (aktuellster Stand) bei rund 21 Prozent – Spitzenreiter. Es folgen Bayern mit knapp 16 Prozent und Baden-Württemberg mit 13.

In der Aufnahmeeinrichtung

Während Asylsuchende in der Aufnahmeeinrichtung leben, sorgt diese für ihr Wohlergehen. Sie stellt ihnen alles zur Verfügung, was man im täglichen Leben benötigt, plus ein „Taschengeld“. Was genau das umfasst, regelt das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Antragstellung

In einer Bamf-Außenstelle oder in einem Ankunftszentrum stellen Neuankömmlinge ihren Asylantrag – bis auf wenige Ausnahmen stets persönlich. Ein Dolmetscher erklärt ihnen ihre Rechte und Pflichten. Wenn sie Dokumente wie Pässe, Geburtsurkunden oder Führerscheine dabei haben, müssen sie hier ihre Identität nachweisen. Die Daten werden mit dem Ausländerzentralregister und dem europaweiten System Eurodac abgeglichen. Haben sie ihren Antrag erfolgreich gestellt, erhalten die Asylbewerber eine Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung, die den Ankunftsnachweis ersetzt.

Dublin-Verfahren

Vor Bearbeitung des Asylantrags wird zunächst geprüft, ob Deutschland überhaupt für den jeweiligen Antragsteller zuständig ist. Die sogenannte Dublin-Verordnung soll garantieren, dass jeder Antrag nur von einem Dublin-Staat geprüft wird. Zu diesen Staaten gehören die EU-Mitglieder, Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Grundsätzlich ist der Dublin-Staat zuständig, über den ein Asylsuchender eingereist ist. Sollte das Bamf dabei feststellen, dass ein anderer Staat für den Antragesteller zuständig ist, stellt das Amt einen Übernahmeersuchen an den entsprechenden Staat.

Anhörung

Der wichtigste Termin für einen Asylbewerber ist die persönliche Anhörung. Im Gespräch mit den sogenannten Entscheidern des Bamf können sie erklären, warum sie nach Deutschland geflüchtet sind und was sie bei einer Rückkehr in ihr Heimatland erwarten würde. Nach der Anhörung bekommt der Antragsteller ein übersetztes Protokoll des Gesprächs, das er noch ergänzen und verändern kann. Alles, was hier nicht erwähnt wird, kann später (zum Beispiel vor Gericht) nicht mehr vorgebracht werden. Die rechtlichen Grundlagen schafft das Asylgesetz (AsylG).

Prüfung

Zur weiteren Prüfung des Antrags kann das Bamf auf sein Informationszentrum Asyl und Migration und dessen Analysen der weltweiten Flüchtlingsströme zurückgreifen. Bei Zweifeln an der Identität eines Antragstellers kann das Bamf Sprachgutachter hinzuziehen, die die Herkunft eines Asylbewerbers anhand seiner Sprache einschätzen können. Auch technische Untersuchungen der Urkunden auf Fälschungen und medizinische Gutachten sind möglich.