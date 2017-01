Kommentar zu Maßnahmen gegen Facebook

15.01.2017 Facebook und anderen sozialen Netzwerken drohen in Zukunft Strafmaßnahmen, wenn sie nicht gegen Hass und Falschmeldungen auf ihren Seiten vorgehen. Facbook hat seine Probleme damit zu lange ignoriert und bekommt nun die Quittung dafür, findet unser Chefredakteur.

Für Facebook und die anderen sozialen Netzwerke wird die Luft dünn. Selten war sich die große Koalition so einig wie gegen die laxe Haltung der Internet-Konzerne in Sachen Falschmeldungen, Hassparolen und Verleumdung. Wenn es nach CDU und SPD geht, wird es jetzt klare Löschfristen, spürbare Strafen und Ansprechpartner in Deutschland geben, die reagieren müssen. Für Facebook vermutlich noch schlimmer: Der Gesetzgeber will Berichte verlangen, was das Unternehmen konkret tut. Nichts verabscheut der Konzern mehr als Transparenz.

Ungewöhnlich auch die Eile von Volker Kauder und Heiko Maas, die noch vor der Bundestagswahl zu einem wirksamen Ergebnis kommen wollen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie handeln, denn beide Parteien wollen das Thema vom Tisch haben, damit der Wahlkampf fair vonstattengeht. Fürsprecher hat Facebook bisher nur wenige. Allein die FDP machte sich vernehmbar. Was CDU und SPD da planen ist indes kein Angriff auf die Freiheit im Netz. Es hilft Betroffenen, sich gegen einen übermächtigen Gegner zu wehren. Das zu gewährleisten, ist Aufgabe des Staates.

Facebook bekommt damit die Quittung für eine zögerliche bis gleichgültige Haltung. Offenbar wollte der Konzern nicht wahrhaben, was sich auf seinen Seiten abspielt und welche Folgen das für viele Menschen hat. Facebooks Bemühen, Partner zu gewinnen, die gleichsam als Putztruppe agieren und es der Plattform damit ermöglichen, die Verantwortung nicht selbst zu übernehmen, kommt vermutlich zu spät. (Helge Matthiesen)