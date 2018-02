Alt-Minister im Gespräch

Berlin. Die früheren Minister Rudolf Seiters und Dorothee Wilms sprechen über den Mauerfall und aktuelle Herausforderungen. Sie saßen im Kabinett von Helmut Kohl.

Was war die Mauer für Sie?

Rudolf Seiters: Das Sinnbild für die Teilung Europas, Deutschlands und Berlins - und auch ein Stück Erinnerung an viele Tote.

Wie haben Sie die Mauer erlebt?

Dorothee Wilms: Als ein widernatürliches Produkt der Unfreiheit in einer Großstadt, die ja früher voller Leben war.

Wie haben Sie die Zeit im Herbst 1989 in Erinnerung?

Wilms: Die großen Demonstrationen kamen ja unerwartet. Wir hatten dabei immer die große Sorge: Hoffentlich schießt keiner. Es hätte ja nur ein nervös gewordener DDR-Offizier einen Schuss loslassen müssen. Dann hätten wir ein Blutbad gehabt. Ich halte es für einen der größten Glücksfälle deutscher Geschichte, dass das Ganze unblutig über die Bühne gegangen ist.

Wie haben Sie den 9.11. erlebt?

Seiters: Als mein stellvertretender Büroleiter mittags fragte, ob er früher gehen könne, weil er seine Frau nicht mit einem Kindergeburtstag allein lassen wollte, habe ich ihm gesagt: Sie können ruhig gehen, heute passiert nichts mehr. Ich stand zwar in Verhandlungen über ein neues Reisegesetz. Aber die Maueröffnung am 9. November war weder beschlossen noch geplant.

Wie war es bei Ihnen, Frau Wilms?

Wilms: Ich war zu einer Tagung einer Historikerkommission im Reichstag in Berlin und hielt am Abend eine Ansprache, als mir ein Beamter einen Zettel zuschob, auf dem stand: Hören Sie auf, die Mauer ist offen. Ich bin die ganze Nacht durch die Stadt gelaufen und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr an der Invalidenstraße auch kurz rüber - unter dem Grinsen der Wachleute.

Haben sich die Deutschen mit der Mauer auseinandergelebt?

Wilms: Jein. So ganz entfremdet hat man sich nie. Das innerdeutsche Ministerium hat sehr viel Geld ausgegeben für Schulen und Jugendgruppen, damit junge Menschen nach West-Berlin, an die innerdeutsche Grenze und später auch in die DDR fahren, um zu sehen, dass wir zusammengehören. Auch das Kanzleramt hatte das Bestreben, möglichst viele Verkehrs-, Post- und Telefonverbindungen zu organisieren und zu bezahlen, damit die Verbindung zwischen den Deutschen in beiden Teilen weiter funktioniert.

Haben Sie Verständnis für Unzufriedenheit im Osten?

Wilms: Hier im Westen wird nicht genug gewürdigt, dass die ersten Jahre der Einheit für die Menschen im Osten nicht einfach waren.Viele haben ihren Job verloren, weil ja viele Betriebe schließen mussten. Die waren auch zuständig für die Freizeit. Der Betrieb bot einen Nähkursus für die Frauen an, den Kindergarten, den Skatclub, die Sportgruppe. Das fiel alles weg, sodass ein soziales Gefüge zusammenbrach.

Wie können Unzufriedene im Osten wieder zufriedener werden?

Seiters: Der Aufbau Ost ist eine Erfolgsgeschichte. Aber der Angleichungsprozess in Sachen Wirtschaftskraft und Einkommen hat sich verlangsamt. Das müssen wir ändern. Auch müssen wir Sorgen und Ängste, was den Flüchtlingszustrom betrifft, ernst nehmen.

Was meinen Sie, Frau Wilms?

Wilms: Das Ziel einer neuen Bundesregierung sollte die volle Angleichung von Löhnen und Renten sein, und das so schnell wie möglich. Vor allem die Älteren brauchen Anerkennung. Sie haben ja auch eine Lebensleistung vollbracht, vielleicht sogar die härtere, weil die Voraussetzungen schwieriger waren. Auf unzufriedene Ossis zu schimpfen, ist nicht gerecht.