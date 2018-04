Kritik an Hetze im Netz

Polizisten stehen am frühen Morgen in Münster in einer Gasse vor einer Absperrung.

08.04.2018 Münster. "Feige und brutal" - mit diesen Worten verurteilt Innenminister Seehofer die Todesfahrt von Münster. Schockiert zeigt sich auch NRW-Regierungschef Laschet, betont am Tag nach dem Grauen aber auch die Besonnenheit der Münsteraner Bürger.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) haben der Opfer der Amokfahrt von Münster gedacht.

Der Samstag sei "ein schrecklicher, ein trauriger Tag für die Menschen in Münster" gewesen, aber auch für ganz Nordrhein-Westfalen und Deutschland, sagte Laschet am Sonntag in der Nähe des Tatorts. Die Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzten, die teils noch um ihr Leben ringen.

Seehofer sprach von einem "feigen und brutalen Verbrechen". Er sei nach Münster gekommen, um Solidarität und Anteilnahme der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen, "insbesondere der Bundeskanzlerin". Er dankte Polizei, Sicherheits- und Rettungskräften, die "absolut professionell" gearbeitet hätten. Auch die Medien lobte der Minister für ihr besonnenes Vorgehen bei der Berichterstattung.

Tödliche Attacke in Münster

In der Innenstadt sind mehrere Rettungshubschrauber gelandet.

Bewaffnete Polizisten sichern den Tatort in Münster.

Spezialkräfte der Polizei sind in Münster im Einsatz.

Unklar war nach der Tat zunächst, ob der Mann alleine handelte oder ob ihm geholfen wurde.

Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei sind in der Innenstadt im Großeinsatz.

Einsatzfahrzeuge der Polizei in der Innenstadt von Münster.

Fahrzeuge der Rettungsdienste und Feuerwehr in der Innenstadt von Münster.

Satellitenaufnahme zeigt die Straße Spiekerhof nördlich des Münsters. Vor einem in der Straße gelegenen Lokal fuhr ein Lastwagen in eine Gruppe sitzender Menschen.

Eine völlige Sicherheit sei nicht möglich, doch man müsse alles versuchen, "um solche Verbrechen, die man gar nicht für möglich halten möchte, in der Zukunft weiter zu mindern oder vielleicht sogar zu verhindern", sagte Seehofer. Es gebe starke Hinweise auf einen Einzeltäter und darauf, dass es keinen Bezug zur "Terrorszene" gebe, aber es werde in alle Richtungen ermittelt.

Hintergrund: Fahrzeuge als tödliche Waffen Cambrils In der Nacht auf den 18. August 2017 rast ein Auto in eine Menschenmenge im Badeort Cambrils südlich von Barcelona. Das Attentat ereignet sich wenige Stunden nach einem Anschlag in Barcelona mit 13 Toten und mehr als hundert Verletzten. In Cambrils werden sieben Menschen verletzt, unter ihnen ein Polizist. Polizisten erschießen dort fünf mutmaßliche Attentäter.

Barcelona Am 17. August rast ein Lieferwagen gegen 17.00 Uhr auf dem bei Touristen beliebten Boulevard Las Ramblas im Zentrum der Stadt in die Menge. Mindestens 13 Menschen werden getötet, mehr als hundert weitere verletzt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert die Tat für sich; drei Verdächtige werden festgenommen.

London Am 3. Juni fahren drei Attentäter mit einem Lieferwagen auf der London Bridge in eine Menschenmenge. Anschließend stechen sie mit Messern auf Menschen im nahegelegenen Ausgehviertel rund um den Borough Market ein. Sie töten sieben Menschen und verletzten dutzende weitere, bevor die Polizei die drei Männer erschießt.

Stockholm Am 7. April rast der mutmaßliche Islamist Rachmat Akilow mit einem gestohlenen Lkw in der Innenstadt von Stockholm durch eine Einkaufsstraße. Fünf Menschen werden getötet, der Usbeke wird festgenommen. Akilow gilt als IS-Anhänger.

London Am 22. März fährt der mutmaßlich islamistische Attentäter Khalid Masood auf der Westminster-Brücke in London mit seinem Auto Fußgänger an, bevor er vor dem britischen Parlament einen Polizisten mit einem Messer ersticht. Der 52-Jährige, der zum Islam konvertiert war, tötet dabei fünf Menschen und verletzte dutzende weitere. Er wird von der Polizei erschossen. Die IS-Miliz reklamiert die Tat für sich.

Berlin Am 19. Dezember 2016 verübt der Tunesier Anis Amri einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Amri steuert einen Lastwagen in die Besucher des Marktes. Bei dem Anschlag, zu dem sich der IS bekennt, werden zwölf Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Am 23. Dezember wird Amri in Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen.

Nizza Am 14. Juli 2016 rast der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf der Strandpromenade in Nizza. 86 Menschen werden getötet, mehr als 400 verletzt. Der IS bekennt sich zu der Tat.

IS-Propagandachef Abu Muhammad al-Adnani hatte im September 2014 seine Anhänger aufgerufen, "Ungläubige" in westlichen Staaten aus Rache für die Beteiligung ihrer Heimatländer am Kampf gegen den IS zu töten. Er listete verschiedene Möglichkeiten auf, Zivilisten und Soldaten ohne großen logistischen Aufwand zu töten - darunter den Einsatz von Stichwaffen und Fahrzeugen.

Laschet lobte die Besonnenheit und Solidarität der Münsteraner nach der Tat. Es würde sich wünschen, dass "diese besondere Münsteraner Erfahrung einer Friedenstadt" auch diejenigen erreicht hätte, die "ganz schnell bei Twitter und anderswo wieder das Hetzen begonnen haben." Für die Opfer sei die Religion der Täter egal, sie hätten einen Menschen verloren. "Und diesen Respekt sollte man immer im Blick haben."

In Münster war am Vortag ein Campingbus in der Altstadt in eine Menschengruppe gerast. Zwei Menschen starben, weitere wurden verletzt. Der Fahrer erschoss sich nach Polizeiangaben im Wagen. Seehofer und Laschet hatten am Tatort gemeinsam mit NRW-Innenminister Herbert Reul und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (beide CDU) der Opfer gedacht und weiße Rosen und Lilien niedergelegt.

Laut Reul dürften die Ermittlungen noch Stunden und Tage dauern. "Wir sind noch lange nicht am Ende. Es ist die Stunde der Ermittler." (dpa)