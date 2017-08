25 Jahre danach

22.08.2017 Rostock/Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erkennt angesichts der rassistischen Krawalle von Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren eine Verpflichtung für die heutige Generation.

"Sie mahnen und verpflichten uns bis heute auf besondere Weise", sagte Schwesig am Dienstag laut vorab verbreitetem Redetext. "Wir wollen alles dafür tun, dass sich Ereignisse wie im August 1992 in Deutschland nie mehr wiederholen." Am Abend wurde Schwesig bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Rostock erwartet.

An den Vorfällen von 1992 gebe es nichts zu beschönigen. "Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, dass wir den Kampf gegen den Rechtsextremismus als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen." Es sei wichtig, dass die Politik diejenigen unterstütze, die sich für Demokratie einsetzten.

Gerade mit jungen Menschen, die sich abgehängt fühlten, müsse präventiv gearbeitet werden, da sie leicht empfänglich für radikale Ideologien seien. "Von Hass und Hetze ist es nicht mehr weit bis zur ausgeübten Gewalt", sagte Schwesig.

Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Hunderte Randalierer, darunter viele Neonazis, die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber im Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen belagert. Unter dem Beifall von Anwohnern griffen sie das Haus mit Brandsätzen an. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. (dpa)