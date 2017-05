Bundestagswahl im September 2017

BERLIN. Die SPD-Parteispitze berät über das kommende Wahlprogramm. Ein Schwerpunkt wird die Sozialpolitik sein. Dabei geht es um Milliardenbeträge. Bei kleinen Einkommen soll am Ende mehr Netto bleiben.

Von Eva Quadbeck, 17.05.2017

Zwischen seiner Wahl zum Parteichef am 19. März und der NRW-Wahl am vergangenen Sonntag hatte sich Martin Schulz eine Art Schweigegelübde zu politischen Inhalten auferlegt. Rückblickend wertet die SPD die strenge Trennung von Landtags- und Bundestagswahlkampf als einen Fehler. Am Montag nach der Wahl beriet die Parteiführung in Berlin nun erstmals den Entwurf für das Wahlprogramm, der beim Parteitag im Juni in Dortmund verabschiedet werden soll. Im Zentrum steht, wie von Schulz angekündigt, die soziale Gerechtigkeit. Es findet sich in dem 67-seitigen Entwurf eine Vielzahl an – kostspieligen – Maßnahmen für Pflege, Arbeitsmarkt und Familie.

Die beiden Themen, bei denen es um Milliardenbeträge geht, Steuern und Rente, sind allerdings nur grob umrissen. Die Details sollen noch gerechnet werden. So verspricht die SPD, dass Bürger „mit kleineren und mittleren Einkommen“ mehr Netto vom Brutto übrig haben sollen. Weiterhin sollen die Abgeltungssteuer für Einnahmen aus Wertpapieren grundlegend geändert und große Erbschaften stärker besteuert werden. Familien sollen künftig steuerlich unter ein Familiensplitting fallen. Wer heute bereits verheiratet ist, soll beim herkömmlichen Ehegattensplitting bleiben können. Zur Rente heißt es, das Rentenniveau soll stabilisiert werden.

Finanzierung der Maßnahmen nicht bekannt

Zudem ist nach Vorstellung der SPD eine Integration von Selbstständigen in die Rentenversicherung notwendig. 2017 wird der dritte Bundestagswahlkampf werden, in dem die Sozialdemokraten mit einer Bürgerversicherung zur Finanzierung des Gesundheitssystems werben. Zudem fordern sie die Rückkehr zur rein paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Nach dem Vorbild des Elterngeldes soll auch ein Pflegegeld für die Versorgung von Angehörigen geschaffen werden. Zudem sollen Eltern wie pflegende Angehörige mit monatlich 150 Euro staatlich unterstützt werden, wenn sie für den Dienst in der Familie ihre Erwerbsarbeit auf 26 bis 36 Stunden pro Woche reduzieren. Was diese Maßnahmen kosten und wie sie finanziert werden sollen, darüber enthält der Programmentwurf keine Informationen.

Arbeitnehmer sollen nach dem Entwurf mehr Rechte und mehr Schutz sowie einen Anspruch auf Weiterbildung erhalten. Die SPD fordert, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen und den zeitlich sehr flexiblen Einsatz von Arbeitnehmern durch Arbeitgeber einzudämmen. Die Arbeitnehmer ihrerseits sollen mehr Wahlmöglichkeiten bei Arbeitszeit und Arbeitsort erhalten. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt soll es für Angestellte ein „Recht auf Nicht-Erreichbarkeit“ geben.

Mehr Maßnahmen für die innere Sicherheit

Die bisher fehlenden Konzepte zum Thema Innere Sicherheit sind ein Grund, warum die SPD in NRW die Wahl verloren hat. Im Entwurf des Bundestagswahlprogramms finden sich nun eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Sozialdemokraten bei den Bürgern auch im Landtagswahlkampf möglicherweise hätten punkten können. So will die SPD zusätzlich 15 000 neue Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern schaffen. Auch die vielfach überlasteten Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen besser ausgestattet werden.

Ein klares Stoppschild hingegen stellt der Programmentwurf für einen Einsatz der Bundeswehr im Innern auf. Kriminelle und Terroristen sollen nach Vorstellung der SPD bereits an den Außengrenzen des Schengenraums gestoppt werden. Dafür soll die europäische Polizei Europol und die Grenzschutzagentur Frontex stärken. Hetze im Netz soll „besser und schneller“ verfolgt werden.

Gegensatz bei CDU und SPD bei der Meinung zum Verteidigungshaushalt

In der Flüchtlingspolitik findet sich ein klares Bekenntnis zum grundgesetzlich verbrieften „Recht auf Asyl“. In diesem Punkt sind die Unterschiede zwischen Union und SPD nicht groß. Im SPD-Entwurf findet sich ein Plädoyer für die Bekämpfung von Fluchtursachen und die Forderung nach mehr gemeinsamer europäischer Verantwortungsübernahme. Auch das von der SPD schon länger geforderte Einwanderungsgesetz steht im Programmentwurf. Ein solches Gesetz soll „den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern“.

Eine klare Abgrenzung zur Union gibt es in der Frage, in welchem Umfang der Verteidigungshaushalt anwachsen soll. Die Nato-Staaten haben sich 2014 darauf verständigt, dass zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes eines Landes in den Verteidigungshaushalt fließen sollen. In Deutschland sind es aktuell nur 1,3 Prozent. Die Union hat sich klar zum Zwei-Prozent-Ziel bekannt. Im Wahlprogrammentwurf der SPD heißt es: „Wir wenden uns allerdings entschieden gegen völlig unnötige und unrealistische Steigerungsraten des deutschen Verteidigungshaushaltes.“ Diesen Streit will die SPD auch zu einer zentralen Wahlkampfauseinandersetzung machen.