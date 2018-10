Eigenes Konterfei auf Bavaria-One-Logo

Bonn. Nachdem Markus Söder seine Pläne für das bayerische Raumfahrtprogramm vorgestellt hat, erntet er viel Kritik. Das Logo für das Programm hatte sein Konterfei gezeigt.

Von Stephan Werschkull, 04.10.2018

Vor der bayerischen Landtagswahl äußerte Markus Söder sich auf Twitter zum Raumfahrtprogramm des Freistaats. Den Tweet illustrierte er mit einem Bild, auf dem er an einem Rednerpult zu sehen ist. Im Hintergrund hängt ein Logo, im Mittelpunkt das Gesicht Söders, mit dem Schriftzug "Bavaria One" und "Mission Zukunft". Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich bei dem Logo um eine Anfertigung der Jungen Union.

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

Der Tweet löste eine Vielzahl an Reaktionen aus. Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke kommentierte mit einem Verweis auf Star-Wars, man hätte zuletzt lieber über dieses Thema sprechen sollen, als "einen Krieg der Sterne gegen die Schwesterpartei und Bundeskanzlerin zu führen." Der Spitzenkandidat der FDP in Bayern, Martin Hagen, teilte eine Foto-Montage, auf der das Gesicht Söders durch sein Gesicht ausgetauscht wurde.

Der JuSo-Vorsitzende Kevin Kühnert forderte von Söder Investitionen in öffentliche Wohnungen, gebührenfreie Kitas und unbefristete Jobs für angestellte Lehrkräfte. "Vielleicht muss man wirklich hinterm Mond leben, um Prioritäten so zu setzen", schrieb er weiter. Die Linken-Politikerin Julia Schramm kommentierte den Tweet nur mit den Worten: "Nicht dein Ernst".

Andere Twitter-User sahen in dem Logo eine Anspielung auf das Start-Trek Logo. Söders Tweet erhielt gut 400 "Gefällt mir"-Angaben.

Im Rahmen des Raumfahrtprogramms sollen an der Technischen Universität in München 30 neue Professuren entstehen, dann würde die Hälfte der universitären Luft- und Raumfahrtforschung Deutschlands in München durchgeführt, teilte die Stadt München auf ihrer Website mit.