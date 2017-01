Trauer um Altbundespräsident

10.01.2017 Berlin. Roman Herzog war als Staatsoberhaupt auch ein nationaler Motivator. Eine Erinnerung an einen kritischen Vordenker, der am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben ist.

Ein Ruck. Und was für einer. Berlin, Hotel Adlon, 26. April 1997. Roman Herzog ist zu diesem Zeitpunkt drei Jahre Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Eigentlich war Herzog für dieses höchste Staatsamt gar nicht vorgesehen, eher ein Verlegenheitskandidat. Der damalige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Helmut Kohl hatte 1993 bei der Kandidatensuche ursprünglich den ultra-konservativen sächsischen Justizminister Steffen Heitmann (CDU) auf dem Zettel. Doch Heitmann war nicht durchsetzbar.

Dann brachte die CSU den Namen des in Landshut geborenen Niederbayern Roman Herzog ins Gespräch. Herzog kam, siegte 1994 gegen den SPD-Kandidaten Johannes Rau und ließ an jenem April-Tag 1997 einen hörbaren Ruck durch das Land gehen. Jeder Bundespräsident hat sein Thema. Bei Herzog war es der Appell an eine etwas eingeschlafene Republik, diese für mehr Reformwillen wachzurütteln. Als Bundespräsident, von den Zwängen des operativen Regierungsgeschäftes befreit, lässt sich ein solcher Weckruf leichter absetzen – erst recht beflügelt von den Impressionen einer gerade absolvierten Auslandsreise.

Er komme gerade aus Asien zurück, in vielen Ländern dort herrsche „eine unglaubliche Dynamik“ schwärmte Herzog. Staaten, die noch vor kurzem als Entwicklungsländer gegolten hätten, würden sich innerhalb von nur einer Generation in den Kreis der führenden Industrienationen des 21. Jahrhunderts katapultieren, blickte Herzog damals schon ins nächste Jahrtausend. Der Bundespräsident erzählte über „kühne Zukunftsvisionen“, die dort entworfen und umgesetzt würden, und die die Menschen in Asien „zu immer neuen Leistungen“ beflügelten.

Und Deutschland? „Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.“ Dann hielt der Bundespräsident Deutschland konkret den Spiegel mit damals 4,3 Millionen Arbeitslosen vor. Dass es später mehr als fünf Millionen Jobsuchende werden würden, konnte Herzog durch seine Glaskugel noch nicht sehen. Das deutsche Staatsoberhaupt sprach von einer „Erosion der Sozialversicherung durch eine auf dem Kopf stehende Alterspyramide. Und er sah da schon die fundamentalen Umwälzungen durch die Globalisierung auf Deutschland zukommen. Herzog im Klartext: „Wer immer noch glaubt, das alles gehe ihn nichts an, weil es ihm selbst noch relativ gut geht, der steckt den Sand in den Kopf.“ Der Bundespräsident fragte schon fast wie ein nationaler Therapeut: „Was ist los in unserem Land?“ Einen „Dreiklang in Moll“ machte er aus: Verlust der wirtschaftlichen Dynamik, Erstarrung der Gesellschaft und eine „unglaubliche mentale Depression“.

Und dann eben Herzogs Motivationscode an die träge gewordene Nation: der Ruck. Der Bundespräsident wörtlich: Aber es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von lieb gewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen“: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Bundestag, Bundesrat und Interessenverbände.

Roman Herzogs Leben in Bildern Foto: Max Malsch Bundespräsident Roman Herzog 1998 im Museum Koenig.

Foto: dpa Fröhlich winkt Bundespräsident Roman Herzog (l) mit einem deutschen und einem südkoeranischen Fähnchen zurück, als er am 15.09.1998 bei der offiziellen Begrüßung vor dem Amtssitz des südkoeranischen Präsidenten in Seoul von Fähnchen schwingenden Kindern empfangen wird.

Foto: Max Malsch Bundespräsident Roman Herzog 1998 im Museum Koenig.

Foto: Heinz Engels Bundespräsident Roman Herzog wird Ehrensenator der Uni Bonn.

Foto: Heinz Engels Bundespräsident Roman Herzog hält eine Ansprache bei der Krebshilfe.

Foto: Heinz Engels Bundespräsident Roman Herzog mit dem Bonner OB Hans Daniels.

Foto: Heinz Engels Bundespräsident Roman Herzog beim Stadtbummel mit Hans Terlinden (rechts).

Foto: Jürgen Pätow Roman und Christiane Herzog 1994.

Foto: dpa Im Beisein des Direktors beim Deutschen Bundestag, Rudolf Kabel (2.v.l.), des Bundesratspräsidenten Klaus Wedemeier (r) und der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth legt Bundespräsident Roman Herzog (l) am 01.07.1994 in Berlin den Amtseid ab.

Foto: AP Am 11. Juli 1994 empfingen ROman und Christiane Herzog Bill und Hillary Clinton in der Villa Hammerschmidt in Bonn.

Foto: Heinz Engels Bundespräsident Roman Herzog im Gespräch mit dem Bonner OB Hans Daniels, Staatssekretär Wilhelm Staudacher und Mitarbeitern des Präsidialamtes.

Foto: dpa Alt-Bundespräsident Roman Herzog, aufgenommen am 10.03.2015 auf der Götzenburg in Jagsthausen (Baden-Württemberg).

Foto: Jürgen Pätow Roman Herzog.

Foto: Jürgen Pätow

Foto: Heinz Engels

Der damalige Bundespräsident Horst Köhler (l) und drei seiner Amtsvorgänger, Richard von Weizsäcker (2.v.l.), Walter Scheel (2.v.r.) und Roman Herzog (r) stehen am 22.04.2010 vor Beginn eines Abendessens aus Anlass des 90. Geburtstags von Alt-Bundespräsident von Weizsäcker im Schloss Bellevue in Berlin nebeneinander.

Zwei Funkenmariechen der Garde «Rot-Weiß-Alfter» küssen den mit einem Dreispitz kostümierten damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog am 19.02.1998 vor der Bonner Villa Hammerschmidt bei der traditionellen Weiberfastnachtsfeier für die Mitarbeiter des Präsidialamtes.

Bundespräsident Joachim Gauck (M) kommt am 09.09.2012 zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt (3.v.l.) und seinen Amtsvorgängern Richard von Weizsäcker (l), mit Ehefrau Marianne (2.v.l.), und Roman Herzog (r), mit Ehefrau Alexandra Freifrau von Berlichingen, aus dem Schloss Bellevue in Berlin zum Bürgerfest.

Winkend stehen Bundespräsident Roman Herzog und und sein Nachfolger Johannes Rau (l) am 24.05.1999 vor dem Schloß Bellevue in Berlin.

Alt-Bundespräsident Roman Herzog, aufgenommen am 10.03.2015 auf der Götzenburg in Jagsthausen (Baden-Württemberg).

Herzog hatte eine Rede gehalten, die sehr schnell als „seine Rede“ und später auch als eine Art Vermächtnis dieses Bundespräsidenten interpretiert wurde. Bundeskanzlerin Angela Merkel schreibt denn auch, Herzog habe das höchste Staatsamt „in seinem eigenen unnachahmlichen Stil ausgefüllt“. Er habe das „offene Wort gepflegt, sei dabei „unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch“ gewesen. Bundespräsident Joachim Gauck würdigt Herzog als „freiheitsliebenden Geist und Vordenker“. Auch als „Gestalter von Politik und Recht“, habe er die Nation immer wieder aufgefordert, „alle Kräfte für die Erhaltung und Festigung unserer Demokratie einzusetzen“. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erinnert, Herzog habe „stets die europäische Sache zu seiner Sache gemacht. Er wird uns fehlen.“

Herzog war in besonderer Weise vom Parteienkampf, vom täglichen Ringen um kurzfristige politische Vorteile, befreit. Zunächst als Vize-Präsident des Bundesverfassungsgerichts (1983 bis 1987) und danach als Präsident des höchsten deutschen Gerichtes, der Herzog von 1987 bis 1994 bis zu seiner Bundespräsidenten-Wahl war, rügte er unter anderem die zunehmende Neigung der Bonner Republik, „dass Politik immer mehr in Karlsruhe statt in Bonn gemacht“ werde. In seinem letzten Rückblick auf die Arbeit der Karlsruher Richter beklagte Herzog den „beständigen Druck“, den die Zahl der Verfassungsbeschwerden auf das höchste Gericht mit zwei Senaten zu je acht Richtern ausübten.

Roman Herzog: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“ Roman Herzog war ein Mann mahnender und auch markiger Worte. Hier sind einige Zitate aus seinem politischen Leben, die auch heute kaum an Aktualität verloren haben.

„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. (...) Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ (Berliner Rede am 26. April 1997)

„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. (...) Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ (Berliner Rede am 26. April 1997)

„Das Volk bewegt sich nicht.“ (15. April 2008 im Interview mit der „Bild“-Zeitung)

„Wir brauchen nicht alles Bewährte über Bord zu werfen. Aber Erneuerung tut Not, schon um das Bewährte für die Zukunft zu sichern.“ (April 1996, Rede über Stiftungsarbeit)

„Frei können wir nur gemeinsam sein. Freiheit funktioniert nicht, wenn der Einzelne immer nur Rechte für sich in Anspruch nimmt und immer mehr Verantwortung den anderen aufbürdet.“ (24. Mai 1999 in Berlin beim Staatsakt zum 50-jährigen Jubiläum der Bundesrepublik)

„90 Prozent tragen Bedenken, 10 Prozent Verantwortung.“ (1994 beim Freundschaftsbesuch in Ungarn über Wissenschaftler und Politiker)

„Wir brauchen eine Außenpolitik ohne Zähnefletschen und Tschingdarassabum, aber auch ohne Verkrampfungen.“ (März 1995 in Bonn zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr)

„Ich jedenfalls kann unser Steuersystem nicht mehr verstehen, obwohl ich mich zehn Jahre mit Steuern in Karlsruhe (als Bundesverfassungsrichter) befasst habe.“ (August 1994 im Interview mit der „Bild am Sonntag“)

„Immer freuen sich alle, wenn man kommt. Das ist das Schöne am Amt des Bundespräsidenten: Man muss nie jemandem wehtun.“ (28. August 1997 bei einem Besuch in Rüsselsheim)

„Das Fragenstellen ist das schärfste Schwert, das der Bundespräsident hat. Denn Fragen kann man nicht verbieten.“ (11. Dezember 1996 in Hamburg vor Offizieren der Führungsakademie der Bundeswehr)

„Im Grunde war der Reichspräsident der Weimarer Republik ein vom Volk gewählter Kaiser. Dafür eigne ich mich nicht. Ich heiße auch nur Herzog.“ (Februar 1995 auf die Anregung eines Anrufers in einer Fragestunde, der Bundespräsident solle mehr Macht haben)

„Es müssen nicht alle die gleichen Dummheiten machen.“ (April 1997 über eine zweite Amtszeit)

„Das, was im Amt möglich ist, habe ich bis zur Grenze ausgeschöpft. Dabei ist mir die große Mehrheit der Bürger gefolgt.“ (Kurz vor Ende der Amtszeit 1999)

„Sie tun so, als wenn ich jetzt sterben müsste, aber ich freue mich auf die Zeit danach.“ (22. Mai 1999 am Vortag der Wahl seines Nachfolgers Johannes Rau)

Im höchsten Staatsamt sorgte Herzog bald nach seinem Antritt für Aufsehen. Beim besuch in Polen zum 50. Jahrestag des Warschauer Aufstandes gegen die deutschen Besatzungstruppen fand Herzog im Sommer 1994 die richtigen Worte: „Ich bitte um Vergebung für das, was Deutsche Ihnen angetan haben.“

Anders als andere Bundespräsidenten entschied sich Herzog früh, das höchste Staatsamt nur für eine Amtszeit von fünf Jahren auszuüben und Verlängerung anzustreben. Kurz vor Ende seiner Amtszeit sprach er sich in einem Interview für eine einmalige, dann aber sieben Jahre währende Amtszeit für Bundespräsidenten aus.

Herzog bürstete gern gegen den auf Schlagzeile getrimmten Zeitgeist und empfahl insgesamt mehr Gelassenheit. Politiker sollten immer mehr „witzig formulieren, obwohl man weiß, dass die großen Kabarettisten und Komiker wochenlang an einem gelungen Satz feilten.“ Herzog war auf den Effekt nie aus. Auch darin blieb er sich bis zum letzten Vorhang treu. (Holger Möhle)