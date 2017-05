Kommentar zum Rücktritt Erwin Sellerings

Erwin Sellering war das, was sie in der SPD gerne einen „Kümmerer“ nennen, einer, der die Lebenssorgen der Menschen ernst nimmt, kommentiert GA-Korrespondent Holger Möhle.

Erwin Sellering, Kind des Ruhrgebiets, passte gut nach Mecklenburg-Vorpommern. In Deutschlands Nordosten, einem von Strukturschwäche und Abwanderung geplagten Flächenland, mag man es unaufgeregt. Ministerpräsident Sellering, der dieses Amt 2008 von Harald Ringstorff übernahm, gelangen bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 zwei überzeugende Siege – mit deutlichem Vorsprung vor der CDU. Er war das, was sie in der SPD gerne einen „Kümmerer“ nennen, einer, der die Lebenssorgen der Menschen ernst nimmt. Jetzt tritt er vor der Zeit ab – weil eine Krankheit ihn dazu zwingt.

In der SPD, die mit ihrem Kanzlerkandidaten und neuen Parteichef Martin Schulz erst hoch geflogen ist, nun aber Umfragewolke sieben wieder verlassen hat, löst Sellerings Rückzug eine Personalrochade aus. Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl muss Schulz auf den kommenden harten Kilometern des Wahlkampfmarathons seine Mannschaft umbauen. Schulz muss die Abteilung Attacke besetzen.

Nach drei Niederlagen bei Landtagswahlen in Folge ist auch SPD-Generalsekretärin Katarina Barley unter Druck geraten. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig soll als Regierungschefin in ihr Heimatland Mecklenburg-Vorpommern wechseln, für Barley ist damit Platz im Kabinett. Und Hubertus Heil macht den Job, den er schon einmal gemacht hat: SPD-Generalsekretär. Er ist ein erfahrener Wahlkämpfer.

Sein Auftrag: Die Aufholjagd auf CDU/CSU antreiben. Noch ist nichts entschieden. Heil soll Schulz in Position bringen. Dazu muss er eines: an den Kanzlerkandidaten glauben.