Grünen-Politiker

BERLIN. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck ist Talkshow-König des Jahres 2018. Kein anderer Politiker war im vergangenen Jahr so häufig bei „Maischberger“, „Anne Will“, „Hart aber fair“ oder „Maybrit Illner“ zu sehen.

10.01.2019

Kein Politiker war 2018 in den reichweitenstarken Fernseh-Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen so häufig zu Gast wie der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck. Laut einer Auswertung durch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) war Habeck 13 Mal bei „Maischberger“, „Anne Will“, „Hart aber fair“ oder „Maybrit Illner“ zu sehen. Den zweiten Platz unter den Politikern teilen sich demnach Habecks Co-Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Sie alle wurden laut den Aufzeichnungen des RND zehn Mal in eine Runde eingeladen.

Auf den Rängen drei und vier platzierten sich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD, 9) und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (8). CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Sahra Wagenknecht (Linke) brachten es laut Auswertung allesamt auf 7 Einladungen, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf 6. AfD-Chef Alexander Gauland war drei Mal in einer Sendung zu Gast. (dpa)