Kommentar zum Bundesrats-Votum über die Maghreb-Staaten

Berlin. Dem Ja einer Mehrheit des Bundestages zur Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer folgte nun ein Nein des Bundesrates. Das Besondere an diesem Votum: Die Grünen sagen Ja. Und sie sagen Nein.

Algerien, Tunesien und Marokko werden – bis auf Weiteres – keine sicheren Drittstaaten. Die Bundesregierung, die die Maghreb-Staaten schon längst als sichere Herkunftsländer einstufen wollte, muss sich weiter gedulden und kann die Asylverfahren von Menschen aus diesen Ländern vorerst nicht beschleunigen.

Auch wenn schon jetzt die allermeisten (annähernd 100 Prozent) Asylanträge von Algeriern, Tunesiern und Marokkanern scheitern, weil die Menschen aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen, ist die von der Bundesregierung beabsichtigte Statusänderung dieser Länder aufgeschoben. Dem Ja einer Mehrheit des Bundestages zur Einstufung als sichere Herkunftsstaaten aus dem vorigen Sommer folgte nun ein Nein des Bundesrates. Das Besondere an diesem Votum: Die Grünen sagen Ja. Und sie sagen Nein.

Zehn von elf Bundesländern, in denen die einstigen Ökopaxe inzwischen (mit)regieren, verweigern der faktischen Verschärfung des Asylrechts in großen Teilen ihre Zustimmung. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg mit seinem realo-grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann wollen Bundesländer mit Grünen- und Linken-Regierungsbeteiligung nicht erkennen, warum Tunesien, Algerien und Marokko sichere Drittstaaten sein sollen, wenn die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in allen drei Staaten immer noch Folter, Verfolgung und Misshandlung beklagt. Regierungskritiker, Oppositionelle (sofern vorhanden), aber auch ethnische Minderheiten oder Homosexuelle haben in allen drei Staaten mindestens einen sehr schweren Stand. Insofern: Die Sicherheit in diesen Ländern ist relativ.

Kretschmann hatte schon im Herbst 2014 für Unmut bei den Grünen gesorgt, als er gegen die Mehrheitsmeinung seiner Partei die Stimme Baden-Württembergs dafür gab, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Im Gegenzug hatte Kretschmann von der Bundesregierung zwar erreicht, dass Asylbewerber künftig leichter Arbeit aufnehmen können und auch ihre Residenzpflicht wegfällt, doch die Stimmung bei den Grünen war am Tiefpunkt. Das Eintreten für Flüchtlinge gehört nun einmal mit zum politischen Erbgut der Partei.

Die sexuell-gewalttätigen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 auf der Kölner Domplatte, an der überwiegend Nordafrikaner beteiligt gewesen sein sollen, hatten die Debatte über Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten richtig entfacht. Jetzt, im Wahljahr, hat Bayern den Gesetzentwurf zur Asylrechtsverschärfung wieder auf die Tagesordnung des Bundesrates gebracht, wohl wissend, dass es dafür keine Mehrheit geben wird. Die Ablehnung der Länderkammer ist ebenso kalkuliert, wie ein Buhmann nun präsentiert werden kann: die Grün-regierten Bundesländer – mit Ausnahme von Baden-Württemberg.