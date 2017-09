Werner Mauss in der ZDF-Sendung "Eser und Gäste" im Jahr 1998.

18.09.2017 Bochum (dpa) – Im Steuerstrafprozess gegen Ex-Geheimagent Werner Mauss sind die Plädoyers der Verteidiger verschoben worden. Sie sollen nun an diesem Donnerstag gehalten werden.

Mauss hatte den Richtern am Montagmorgen noch einmal eine Übersicht über die Kosten seiner Geheim-Operationen präsentiert. Dadurch war den Richtern am Bochumer Landgericht die Zeit für die Plädoyers zu kurz geworden. Mauss wird vorgeworfen, unter einem Decknamen große Vermögenswerte im Ausland versteckt und dadurch zwischen 2002 und 2011 rund 13,9 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Mauss selbst bestreitet das. Er behauptet, ihm könne das meist in Stiftungen angelegte Vermögen nicht zugerechnet werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche sechs Jahre und drei Monate Haft wegen Steuerhinterziehung beantragt. (dpa)